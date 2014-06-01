Сертификация продуктов питания перед продажей

В сфере производства, хранения, транспортировки или продажи продуктов питания действуют жесткие меры, направленные на то, чтобы уберечь потребителя от товаров, которые обладают низким качеством и могут нанести серьезный урон здоровью. В связи с очень частыми случаями пищевых отравлений правительством было принято решение по ужесточению контроля. Теперь каждой фирме, связанной с питанием, необходимо получить сертификат исо 22000 2007. Только он дает право на ведение легальной деятельности. Если в ходе проверки будет выявлено, что компания не имела такого разрешения, ей будет немедленно выписан огромный штраф, а лицензия на занятие бизнесом будет отозвана. Поэтому каждый предприниматель должен как можно скорее позаботиться о получении документа обратившись на сайт rimtest.ru. Только ведение дел в правовом поле позволяет чувствовать себя уверенно и спокойно.

Чтобы получить заветный сертификат, продукция и все санитарно-гигиенические условия должны соответствовать нормам. Специальная государственная комиссия проведет проверку, по результатам которой и будет вынесен вердикт. Также нужно будет подготовить определенный пакет документов. Для упрощения процедуры стоит обратиться в специализированную фирму, которая занимается оформлением подобных бумаг. За посреднические услуги придется заплатить совсем небольшую сумму, зато владелец будет избавлен от дополнительной головной боли. В конце концов, лучше сосредоточиться на производстве продуктов, чем заниматься бумажной волокитой. Оформление всех документов обычно занимает 5-7 рабочих дней. Вмешательство посредника позволяет значительно ускорить этот процесс.

После получения сертификаты необходимо будет еще внедрить все его положения на производстве. Это будет решающим фактором в деле обеспечения фирме официального статуса. При внедрении нужно также проследить, чтобы все нужные детали были учтены, а каждая процедура завершена на 100%. Любая недоработка может привести к печальным последствиям, а весь предыдущий труд пойдет насмарку. Только от руководителя зависит успешность операций, так что он должен держать каждый этап на личном контроле. Лучше будет нанять человека со стороны, который и поможет разобраться со всеми деталями. Найти подобного специалиста будет не сложно, так как спрос на услугу сегодня большой, поэтому и предложение регулярно пополняется новыми квалифицированными кадрами.

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