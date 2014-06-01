Отдыхаем на теплоходе

Направлением деятельности компании RestoranNaVode является предоставление судоходных средств в аренду. Её специалисты оказывают помощь в организации мероприятий разного типа в столице. Праздники могут быть частного свойства, также проводятся корпоративные мероприятия. Компания работает на официальной основе, вы можете ознакомиться со всеми лицензиями, теплоходы соответствуют нормам безопасности, регулярно проходят техосмотр. Вы можете снять теплоход в Москве того типа, который подходит более всего для вашего мероприятия.

Чтобы в подробностях ознакомиться с информацией по поводу заказа услуг компании, достаточно посетить её интернет-сайт. Движение теплохода может начинаться от центральной части города, есть возможность заказать путешествие, которое начнётся от Северного вокзала, чтобы следовать по подмосковному направлению.

Виды плавательных средств

Арендовать в компании можно множество видов теплоходов. Можно провести время, арендовав банкетоход, классический или современный речной теплоход. Также можно покататься на:

моторных вип-яхтах;

круизных теплоходах;

яхтах-ресторанах.

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Выбирать плавательное средство нужно, учитывая тип будущего мероприятия.

Как проводить время

Существует множество вариантов отдыха на воде. Вы можете заказать теплоход, чтобы отпраздновать свадьбу, провести корпоративное мероприятие с большим количеством коллег, подарить дочке и её друзьям незабываемый выпускной вечер, устроить яркий День рождения или что-то другое. Вы можете рассчитать размер судна, если будете знать, сколько людей будет на вашей вечеринке. Это может быть несколько десятков или пара сотен гостей.

Вечер можно организовать в виде привычного всем банкета или «шведского стола». Специалисты компании RestoranNaVode предлагают клиентам комплексное обслуживание, есть дополнительные предложения. Например, это помощь на вечере ведущего, музыкального ди-джея. Также предлагаются услуги декоратора, фотографа, видеооператора. Стоимость является вполне доступной, а подобные услуги действительно делают вечер ярким и неповторимым.

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