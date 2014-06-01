Выбираем, где купить запчасти

Рано или поздно, любому автомобилю нужен ремонт или эксплуатационное обслуживание. И именно в этот момент возникает необходимость в качественных запчастях и расходниках. Где купить автозапчасти, которые будут качественными и относительно недорогими?

Типы запчастей

Условно каталог запчастей, представленных на рынке, можно подразделить на 4 группы:

Оригинальные – эти детали изготавливаются сторонними предприятиями под контролем автопроизводителя. В итоге, на готовую деталь наносится бренд автопроизводителя. Разумеется, такие детали самые дорогие.

Лицензионные – эти детали в точности такие же как оригинальные, но изготавливаются сторонним предприятием без контроля автомобильного бренда. Поэтому, на эти запчасти наносится логотип стороннего производителя.

Неоригинальные — это недорогие изделия невысокого качества, которые производятся предприятиями, не имеющими лицензии на изготовление автозапчастей.

Подделка — это изделия самого низкого качества, но, несмотря на плохое качество сборки, на эти детали клеится логотип автопроизводителя.

Что выбрать

Покупать для своего автомобиля можно любые запчасти, но только не низкокачественные и не поддельные. Покупая изделие низкого качества, вопреки своим ожиданиям, вы не сэкономите деньги. Ведь совсем скоро, ресурс поддельной детали будет исчерпан и ремонт придется выполнять вновь.

Где купить

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