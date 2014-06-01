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      • Выбираем, где купить запчасти

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:10
      (голосов: 0)

      Рано или поздно, любому автомобилю нужен ремонт или эксплуатационное обслуживание. И именно в этот момент возникает необходимость в качественных запчастях и расходниках. Где купить автозапчасти, которые будут качественными и относительно недорогими?

      Типы запчастей

      Условно каталог запчастей, представленных на рынке, можно подразделить на 4 группы:

      • Оригинальные – эти детали изготавливаются сторонними предприятиями под контролем автопроизводителя. В итоге, на готовую деталь наносится бренд автопроизводителя. Разумеется, такие детали самые дорогие.
      • Лицензионные – эти детали в точности такие же как оригинальные, но изготавливаются сторонним предприятием без контроля автомобильного бренда. Поэтому, на эти запчасти наносится логотип стороннего производителя.
      • Неоригинальные — это недорогие изделия невысокого качества, которые производятся предприятиями, не имеющими лицензии на изготовление автозапчастей.
      • Подделка — это изделия самого низкого качества, но, несмотря на плохое качество сборки, на эти детали клеится логотип автопроизводителя.

      Что выбрать

      Покупать для своего автомобиля можно любые запчасти, но только не низкокачественные и не поддельные. Покупая изделие низкого качества, вопреки своим ожиданиям, вы не сэкономите деньги. Ведь совсем скоро, ресурс поддельной детали будет исчерпан и ремонт придется выполнять вновь.

      Где купить

      Чтобы купить действительно качественные запчасти и комплектующие для своего автомобиля, пройдите по этой ссылке http://4myauto.ru/ и ознакомьтесь с ассортиментом компании "4MyAuto". Тут есть буквально все, разумеется, кроме подделки. В ассортименте поставщика представлены детали трансмиссии, кузовные элементы, колеса, резина ГСМ, стекла на популярные марки авто и многое другое. Детали и комплектующие есть в наличии или поставляются на заказ.

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