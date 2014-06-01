Особенности использования корейской косметики

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Особенно востребованной становится корейская косметика для лица, которая отличается пользой благодаря тщательно подобранным компонентам. При этом в составе могут присутствовать даже такие уникальные вещества, как змеиный яд, жир акул, улиточная слизь, вулканический пепел. Даже декоративная косметика способствует постепенному улучшению состояния кожи.
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