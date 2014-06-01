Куда продать серебро?

В прежние времена из серебра делали не только украшения, но и различную домашнюю утварь. Даже часть разменных монет выполнялась из этого благородного металла. В результате подобной распространенности на сегодняшний день у многих остались от родственников серебряные изделия, которые могут не использоваться по назначению, а только пылиться в шкафу. Если нет желания превращать их в семейную реликвию, то можно будет просто продать антиквариат, получив за него неплохую сумму денежных средств.

Кто занимается скупкой серебра?

На сайте http://grandfor.ru/buying-silver1.html можно найти подробную информацию по скупке серебра в Москве. Речь идет не о современных изделия, а о старинной посуде, столовых приборах, монетах, орденах, медалях, антикварных изделиях. На сайте написаны приблизительные расценки по всем категориям товаров, но нужно понимать, что окончательное значение может назвать лишь оценщик после ознакомления с изделием. Можно получить предварительную оценку в удаленном формате, отправив четкие фотографии с разных ракурсов. Если клиента устроит названое значение, то можно продолжать диалог по поводу покупки.

На оценку влияет проба серебра, состояние изделия, качество его исполнения. Если речь идет о старинных ювелирных украшениях, сделанных искусным мастером, то их стоимость будет гораздо выше фактической цены металла. А вот столовые приборы, которые находились в эксплуатации не один год и порядком износились, могут быть оценены по стоимости лома серебра. Поэтому необходимо адекватно оценивать ситуацию, а не думать, что любое изделие старше 50 лет автоматически становится раритетом и можно просить за него тысячи долларов. Сейчас не составляет труда в интернете узнать стоимость практически любых изделий, воспользовавшись тематическими форумами.

Заявку на оценку можно оставить по телефону или в онлайновой форме. После этого нужно согласовать свой визит или договориться о выезде оценщика на нужный адрес. Если условия устраивают, то нужно лишь определиться с тем, как получить свои деньги. Возможен наличный расчет прямо на месте или денежный перевод на банковскую карту заявителя. Во втором случае нужно будет иметь при себе документы удостоверяющие личность. Занимает вся процедура минимум времени, так что при желании продать серебро можно реализовать данную задумку на практике максимально быстро.

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