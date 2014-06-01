Решаем – покупать спецтехнику или взять в аренду

Вы руководитель небольшой строительной компании и планируете закупать спецтехнику. Не спешите с покупкой, ведь есть более доступный и выгодный вариант – аренда спецтехники в спб и других крупных городах. Рассмотрим, чем аренда выгоднее покупки, и в итоге вы сможете решить, какому варианту отдать предпочтение.
Пожалуй, начнем с недостатков. Аренду нужно планировать заранее, так как необходимой вам машины может и не быть в наличии. Впрочем, если организация, предоставляющая спецтехнику во временное пользование, располагает большим парком машин, проблем с выбором и арендой не будет.
Среди преимуществ аренды, в сравнении с покупкой, отметим следующее:
Аренда техники подойдет для выполнения разовых или сезонных работ строительными компаниями, бюджета которых недостаточно для покупки и содержания целого парка строительных машин.
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