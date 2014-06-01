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      • Решаем – покупать спецтехнику или взять в аренду

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:29
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      Вы руководитель небольшой строительной компании и планируете закупать спецтехнику. Не спешите с покупкой, ведь есть более доступный и выгодный вариант – аренда спецтехники в спб и других крупных городах. Рассмотрим, чем аренда выгоднее покупки, и в итоге вы сможете решить, какому варианту отдать предпочтение.

      Преимущества и недостатки аренды

      Пожалуй, начнем с недостатков. Аренду нужно планировать заранее, так как необходимой вам машины может и не быть в наличии. Впрочем, если организация, предоставляющая спецтехнику во временное пользование, располагает большим парком машин, проблем с выбором и арендой не будет.

      Среди преимуществ аренды, в сравнении с покупкой, отметим следующее:

      • Прокат подъемного крана или аренда гусеничного бульдозера позволяют снизить себестоимость выполненных работ. Вы получаете необходимую строительную технику на требуемое время, то есть, платите за то, что используете и не более того.
      • Нет необходимости содержать в штате квалифицированных операторов спецтехники, так как оборудование сдаётся в аренду вместе с оператором. Этот момент позволяет не только сэкономить деньги, но и быстрее справиться с поставленной задачей, так как предоставленных операторов отличает высокая квалификация.
      • Отсутствие трат на содержание строительной техники. То есть, отпадает необходимость в охраняемой территории, в дорогостоящих запчастях и расходных материалах, в оформлении страховки, в техосмотре и т.п.

      Кому будет выгодна аренда

      Аренда техники подойдет для выполнения разовых или сезонных работ строительными компаниями, бюджета которых недостаточно для покупки и содержания целого парка строительных машин.

      Где взять в аренду

      Для того, чтобы прокат строительной техники был выгодным, рекомендуем пройти по этой ссылке alex-tradespb.ru и выбрать подходящую категорию. Тут же можно в подробностях ознакомиться с условиями аренды и расценками.

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