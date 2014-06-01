Как стирают на даче

Современные стиральные машины есть с очень портативной конструкцией. Такую стиральную машину можно взять с собой на отдых на дачу. При этом воду можно заливать прямо в бак и туда же добавлять порошок или тертое мыло.

Слив у стиральной машины удобно выводится на улицу. Внутри машины есть отметка, за которую нежелательно выходить. Далее нужно вставить фильтр, который похож на марлю.

Такие стиральные машины могут не иметь отжима и режима полоскания. Однако они отлично справляются со стиркой на даче. Такие машины могут за 1 раз постирать 5-7кг белья с мощностью всего 500Вт.

Полуавтоматы – это отличное решение, если отсутствует водопровод. Также нет необходимости стационарной установки, всегда можно взять полуавтомат за удобную ручку и поместить в автомобиль. Особенно это актуально, если на даче мало места. Если необходим ремонт стиральных машин в митино, обращайтесь на сайт mitino.ремсервис-1.рф.

Есть также стиральные машины, которые имеют отжим и полоскание за счет присоединяемого бака, откуда берется вода для корректной работы. Переносные варианты весят немного, поэтому погрузить такую технику в автомобиль без труда сможет и женщина со средней физической силой.

Удобно устанавливать стиральную машину на кухне ближе к мойке. После покупки такой стиральной машины нужно учитывать, что для работы должен быть хороший запас воды и её придется носить в ведрах, если на даче нет центрального водопровода.

Если модель совсем простая и нет функции нагрева, воду нужно предварительно нагреть и потом заливать в машину. Сливает машина сама, полоскание может проходить как в баке для стирки, так и в центрифуге. Но для полоскания в центрифуге все-таки нужен водопровод. При этом стиральная машина не требует постоянного контроля. Можно включить таймер на нужное время и заниматься своими делами.

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