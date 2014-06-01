Установите ГБО

Многие россияне остаются приверженцами авто отечественного производства, которые как нельзя лучше приспособлены к дорогам государства где они имеют постоянное место жительства. Особенно много на трассах городов и поселков машин марки LADA производства АвтоВАЗ. Их владельцы стараются заботливо относиться к своим средствам передвижения и конечно по возможности снижать расходы на горючее, чему способствует установка гбо на ваз.

Переход на использование газообразного топлива позволяет высвободить финансы на замену изношенных запчастей или на другие неотложные нужды. Под переходом на питание машины метаном или пропан-бутановой смесью понимается монтаж на авто дополнительного оборудования в состав которого входят: газовый баллон, блок управления, манометр, редуктор, заправочное устройство, электромагнитный клапан, соединительные шланги. Идея использования газа на машинах не нова, поскольку ее начали изучать еще в девятнадцатом веке. В наше время ГБО достигло такого совершенствования, что позволяет не только рационально использовать финансы, но и улучшить работу двигателя.

Так автомобильное газовое оборудование пятого поколения Lovato, имеющее электронное управление впрыском, разрешает проблему полного сжигания газа, что резко повышает производительность машины. Тем автолюбителям кому монтаж ГБО пятого поколения является дороговатым, специалисты автосервиса советуют устанавливать ГБО четвертого поколения от итальянского производителя Ловато. Оборудование отлично приспособлено под работу в различных климатических условиях с газом, который легко найти на заправочных станциях России.

Устанавливать ГБО следует только в сертифицированных технических центрах. К примеру, жителям Москвы и ее округи для обустройства авто газовым оборудованием стоит обратиться в специализированную мастерскую «Время газа», которая уже много лет выполняет работы подобного плана. Познакомиться с предложениями названного СТО удобнее всего используя https://gaz-time.ru/.

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