Заказать дом из бруса

Собственное жильё всегда волновало людей не зависимо от эпохи. Когда есть крыша над головой и крепкие стены – это уверенность в том, что собственной дом будет и защитой, и местом отдыха. Большинство граждан сознательно покидает города, чтобы иметь возможность жить ближе к природе. И интерес их направлен в основном на деревянные дома, ведь натуральное дерево считается наиболее правильным решением для строительства.
Тем более огромный опыт предков служит тому подтверждением. Нынче возрождается мастерство русских зодчих, но уже с использованием новых современных технологий. Редко кто ставит избы из не ошкуренного бревна, деревянные дома возводятся обычно из бруса, который считается довольно универсальным материалом и с ним намного удобнее работать.
Однако и брус подразделяется на виды, например, компания «ДомСтрой-К» http://domik-stroi.ru/proekty/, предлагает проекты домов из простого и профилированного бруса. Последний немного дороже обычного обрезного аналога, поскольку качественнее держит геометрию, нежели простой брус естественной влажности.
Компания комплексно решает вопрос со строительством, поскольку самостоятельно заготавливает материалы, имеет квалифицированных сотрудников с богатым опытом работы, довольно быстро собирающих дома любой сложности. Заказчики могут воспользоваться готовыми проектами, но если возникнет желание иметь дом по собственному эскизу, то обязательно их пожелания будут выполнены.
В итоге клиент получает красивый и теплый дом из натурального материала, за вполне разумную стоимость. Причем это не будет, просто построенная деревянная коробка с крышей, различные специалисты компании обеспечат его всем необходимым для жизни, что называется, сдадут дом «под ключ». Кстати, заказывая строительство зимой, когда цены снижаются, можно существенно сэкономить на скидках.File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.