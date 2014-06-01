Как составить креативное резюме?

Поиск работы является весьма сложным занятием в наши дни. Даже специалисты высшей категории порой не могут нормально трудоустроиться несколько месяцев. А о молодых специалистах без опыта работы и говорить не приходится. Чтобы как-то заинтересовать работодателей, стоит творчески подойти к составлению резюме. Конечно, такой подход применим не во всех случаях, но зачастую в отделе кадров оценят старания и пригласят на собеседование, чтобы лично познакомиться с креативным соискателем.

Где черпать идеи для резюме?

Актуальные правильные образцы резюме помогут убрать из своей саморекламы все лишнее. Некоторые добавляют в резюме едва ли не всю биографию, которая совсем не интересна большинству работодателей. Если эта информацию будет нужна для проверки службой безопасности, то ее запросят отдельно. А так достаточно указать данные о высшем образовании, пройденных дополнительных курсах и предыдущем опыте работы. Причем не стоит писать сюда подработки и практику в университете.

Резюме не является строгим документом, имеющим четко регламентированную форму. Поэтому можно будет проявить свою фантазию в рамках той должности, на которую оно подается. Специалисты по подбору персонала наверняка оценят такой подход, поскольку он будет свидетельствовать о том, что человек действительно хочет получить работу. В сотнях однообразных текстов, составленных, как под копирку, один креативный гарантированно привлечет к себе внимание и вызовет неподдельный интерес.

А еще важно запомнить, что под каждую вакансию стоит создавать отдельное резюме, чтобы оно максимально коррелировалось с требованиями работодателя. Это значительно повышает шансы на успех. Не обязательно соответствовать всем пунктам требований, поскольку в любом случае человеку потребуется время на обучение и адаптацию. Но многие фирмы готовы рассмотреть и кандидата без опыта работы, поскольку его будет легче подготовить под свои требования.

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