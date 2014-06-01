Оформляем паспорт Кипра

Наверное, многие сегодня задумываются о том, что неплохо было бы стать гражданином какой-нибудь симпатичной страны. Это перспективно в плане будущего для себя и своих детей. Конечно, для многих особый интерес представляют европейские развитые страны, однако получить там гражданство достаточно сложно. Хотя и разработаны сейчас специальные программы инвестиций, обычно они подразумевают слишком высокие требования, для многих просто нереальные. Паспорт Кипра в отличие, например, от английского, можно получить на более лояльных условиях, воспользовавшись все той же инвестиционной программой. Подробнее об этом можно узнать на сайте vipresident.com.

На самом деле вовсе не обязательно рассматривать Кипр как место своей постоянной дислокации. Скорее, это возможность для заработка, поскольку инвестировать можно в недвижимость. При этом инвестиции никуда не деваются. Они через три года могут быть возвращены. В собственности новоиспеченного кипрского гражданина должен остаться хотя бы один объект недвижимости стоимостью не менее 500 тысяч евро. Если же сравнивать эти условия с теми, которые выдвигают другие страны Евросоюза, их можно считать действительно лояльными.

Что дает паспорт Кипра?

На самом деле получение кипрского гражданства открывает перед его обладателем многочисленные перспективы. По сути человек становится гражданином ЕС, что дает ему возможность беспрепятственно перемещаться и жить в любом понравившемся месте Европы. Если говорить о будущем детей, для них это вообще колоссальная возможность реализовать себя в одной из развитых успешных стран.

Конечно, существуют и иные способы получения гражданства Кипра, однако они все связаны с большими временными затратами и дополнительными сложностями. Каждый может выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Получение кипрского паспорта станет дополнительной гарантией безопасности, так сказать на всякий случай. Совсем не обязательно здесь жить. Можно просто сдавать кипрскую недвижимость в аренду и неплохо зарабатывать. В любом случае стоит подробно изучить представленную здесь информацию и затем принять лучшее для себя решение. Агентство по иммиграции и продаже зарубежной недвижимости VIPRESIDENT LTD?http://vipresident.com.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.