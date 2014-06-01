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      • Как правильно выбрать женскую сумку

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 12:52
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      Сумка для женщины – это важная составляющая ее образа, стиля. Данный аксессуар нередко играет двоякую роль. Он может выступать в качестве украшения, а также служить емкостью для переноски вещей. Чтобы приобрести женские сумки оптом можно сделать заказ в одноименном Интернет-магазине. Благодаря услугам данной московской компании и их весьма лояльной ценовой политики, каждый частный предприниматель может быстро и качественно поднять свой бизнес на должный уровень.

      Как правильно сделать выбор?

      Вопрос выбора женской сумки далеко не однозначный. Любая представительница «нежной и ранимой» части человечества скажет: сумок в женском гардеробе много не бывает. Уже с годами устоялось мнение, что этот аксессуар должен идеально сочетаться с обувью и перчатками. Правда, перчатки сегодняшние дамы надевают только зимой.

      Следовательно, первым критерием правильного подбора сумки будет та пара обуви, с которой предполагается носить аксессуар.

      Далее, важно определить цель или ответить на вопрос, для чего необходима сумка? Если для «вечернего выхода в свет» тогда, среди множества моделей нужно выбирать маленькие, например, клатч или кошелек. Главное, чтобы туда поместились предметы, так сказать, первой необходимости – помада, пудреница, пару банковских карточек, мобильный телефон.

      Если же нужна сумка для работы – подойдет сумка со множеством карманов, отделением для папки с документами, сделанная из натуральной кожи (для более долгого и качественного срока службы).

      Важно знать, нельзя допустить оттеночного совпадения сумки с верхней одеждой. Чтобы подчеркнуть стиль важно «сыграть» на контрасте, или мягком оттеночном переходе. Например, со светлой курткой гармонично будет выглядеть темная сумка. Допускается совпадение цвета только с аксессуарами – шарфиком, перчатками, ремешком, и прочими.

      Как сделать заказ?

      Выбрав несколько моделей сумок в электронном каталоге их нужно сложить в виртуальную корзинку для покупок. Затем, перейдя в нее указать количество каждой модели и пройти стандартную процедуру регистрации на сайте, чтобы отправить заказ. Каждому клиенту предоставляется право выбора наиболее удобного способа оплаты.

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