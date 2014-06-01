Арендуем дизельную электростанцию

Иногда подключиться к электрической сети нужно ненадолго. Речь идет о сезонных работах или же о проведении монтажа на удаленных участках. А часто причиной проблем становится отключение электричества.

В любой из подобных ситуаций не стоит тратить деньги на покупку дизельной электростанции. Если постоянное электроснабжение отсутствует, то стоит подумать об аренде оборудования. Выбрать подходящий вариант можно здесь: http://dizel-rent.ru/index.php/arenda. Специалисты подскажут, на какую ДЭС обратить внимание, займутся доставкой на объект и предложат ТО. А при необходимости еще и всему обучат персонал.

Если обратиться в надежную компанию, то она возьмет на себя заботы, которые связаны непосредственно с электроснабжением объекта. Специалисты подскажут, как нужно следить за состоянием установки. Важно не забывать вовремя производить заправку топливом.

Даже выполнение самых простых задач не обходится без использования электрооборудования. В прошлом э/э нужна была лишь в быту и на производстве. Сегодня нередко приходится выполнять различные работы на открытом пространстве и там, где попросту нет цивилизации. В любой подобной ситуации без надежного источника э/э попросту не обойтись.

В каких случаях арендуются дизель генераторы?

Аренда такого оборудования может понадобиться в различных ситуациях. Какие же случаи можно назвать самыми распространенными? ДЭС очень популярны среди строительных компаний. Им часто приходится выполнять работу там, где нет электросети.

Чаще всего арендуют дизель-генераторы как раз строители и ремонтники. Они занимаются обслуживанием памятников архитектуры, занимаются их реставрацией. Когда задачу необходимо выполнить зимой, приходится значительно увеличивать мощности. В подобных ситуациях лучшее решение – это аренда ДЭС.

Это оборудование подходит компаниям, которые занимаются строительством на удаленных объектах. Здесь электроснабжение полностью отсутствует. Также ДЭС пригодится, если на стройплощадки задерживается подключение э/э. Если происходит прекращение подачи электроэнергии, то дизель-генератор поможет избежать простоя.

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