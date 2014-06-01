Ознакамливаемся с каталогом DRV

Планируете открыть предприятие в сфере общепита? В таком случае, понадобится заранее позаботиться о покупке всего того, что нужно для обустройства ресторанов, кафе и прочих предприятий общественного питания. Где на приемлемых условиях заказать и приобрести ресторанную посуду, столовые приборы, одежду поваров, принадлежности официантов и многое, многое другое, без чего немыслима работа ресторана?

Товары для общепита на приемлемых условиях

Для того, чтобы заказать товары для общепита, достаточно посетить этот сайт и знакомиться с ассортиментом предложений. Здесь есть практически все, что вам нужно и заказать необходимые товары можно на наиболее приемлемых условиях. Кстати, в каталоге сайта, помимо продукции для общепита, есть широкий перечень товаров, предназначенных для салонов красоты, массажных кабинетов и прочих заведений, при работе которых требуется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Компания DRV ориентирована на работу с оптовыми покупателями и предлагает широкий перечень товаров в сочетании с обеспечением бесперебойных поставок продукции в рамках договора. По требованию потенциальных клиентов, компания предоставляет каталоги, образцы товаров и прочие информационные материалы, необходимые для ознакомления с продукцией. Для постоянных клиентов предусмотрен ряд поощрительных мер, включая лучшие цены и индивидуальный подход к сотрудничеству.

Работа с зарубежными покупателями

Компания DRV предоставляет отечественным заказчикам лучшие условия для покупки товаров, перечисленных в каталоге. Но, помимо отечественных заказчиков, все товары из каталога по лучшим ценам могут приобрести оптовые заказчики из-за рубежа. Для зарубежных покупателей предусмотрена англоязычная версия каталога. Каждому зарубежному покупателю предоставляется персональный менеджер, который проследит за сборкой и отправкой заказанной продукции.

Ознакомимся с ассортиментом товаров

В разделе «каталог» перечислен ассортимент продукции, включая посуду, товары для салонов красоты и гостиниц, товары для организации и проведения праздников и увеселительных мероприятий. В этом же каталоге представлен инвентарь и бытовая химия, которая наверняка заинтересует администрацию клининговых компаний.

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