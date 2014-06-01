Победительницей конкурса восточных танцев стала танцовщица из Железноводска

Малышка из Железноводска Ставропольского края стала победительницей во Всероссийском конкурсе восточного танца «Лазурия - 2018», в номинации «бэби». Соревнование хореографического искусства проходил в городе-курорте Сочи. На честные танцевальные соревнования собрались более ста профессиональных исполнителей. Дети и взрослые со всей страны показали свои навыки, грацию и красоту восточного танца. Показали, насколько красив, и безупречен танец женщин Востока.

Конкурс «Лазурия» проводится уже три года. Его организаторы стремятся привить интерес к восточному танцу, объединить творческие коллективы. Хореографический конкурс направлен на развитие искусства. По стране открываются школы восточных танцев. Проводятся конкурсы, из номинантов выбираются лучшие. Сейчас на сайте представлена победительница, только что получившая заслуженную награду.

Александра Козлова, так зовут победительницу, воспитанницу школы «Paradise» стала лучшей среди сотни исполнителей. Девочку поздравили ее учителя, подруги, а также родители. Организаторы надеются, что конкурс будет и дальше развиваться. В школы искусств будут привлекаться все больше детей, желающих познакомится с восточными танцами, научиться их исполнять. Популяризация культуры восточных танцев только начала свое шествие по нашей стране и уже имеет много поклонников во всех уголках.

Оценивали выступления артистов профессиональные хореографы. Конкурс проводился в трех взрослых номинациях. Малышка заслужено завоевала свой кубок. Девочка показала, что можно быть лучшей в любом возрасте, даже во взрослых соревнованиях. Главное, это любить свое дело и относится к несу со всей душой.

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