Изготавливаем шильдики

Для популяризации собственного бренда многие предприятия и фирмы используют специальные металлические таблички со своим логотипом, которые крепятся на выпускаемое изделие. Такие таблички называются шильдами и заказать их можно на интернет-портале http://polygrav.ru/shildy/, где они производятся из нескольких видов материала: алюминия, двустороннего и белого пластика. На сайте размещен подробный прайс с наименованием продукции, способе нанесения печати, габаритными размерами и минимальным количеством заказа, чтобы получить скидку на их производство.

Где используются шильды?

Самыми популярными направлениями, где используют подобный прием рекламы и самоидентификации, это изготовители сумок, одежды, мебели и техники. Таблички на автомобилях с брендом производителя – это тоже разновидность шильдиков. А также подобные таблички вешают на двери офиса или компании. Изготовители одежды крепят пластину на рукаве пальто или на груди, а также на джинсах и куртках. Размещая подобный шильд на бытовой и другой технике, производитель может указать адрес предприятия, модель устройства, а также контактные номера телефонов.

Преимущество шильдиков в производстве продукции

Мебельщики тоже стараются идентифицировать собственный бренд, помещая шильд на уголке шкафа или кровати. Стоит отметить, что использование подобной рекламы является большим преимуществом перед другими производителями. Во-первых, товар обретает более привлекательный внешний вид, а также существенно расширяется ореол известности данной продукции. Наличие шильда может говорить о статусности компании, так как, не каждое предприятие может себе позволить изготовление подобно знака отличия.

Особенности металлических пластин

Если выбирать материал изготовления, то металл, конечно же, более предпочтителен, так как он прочнее пластика и имеет больший запас надежности, а также меньше поддается воздействию внешней среды и механическим повреждениям. Большая стоимость металлических шильдиков окупается их износоустойчивостью, презентабельностью и долговечностью. Металлические пластины остаются привлекательными, независимо от времени года и температурного режима.

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