Изготавливаем шильдики

Для популяризации собственного бренда многие предприятия и фирмы используют специальные металлические таблички со своим логотипом, которые крепятся на выпускаемое изделие. Такие таблички называются шильдами и заказать их можно на интернет-портале http://polygrav.ru/shildy/, где они производятся из нескольких видов материала: алюминия, двустороннего и белого пластика. На сайте размещен подробный прайс с наименованием продукции, способе нанесения печати, габаритными размерами и минимальным количеством заказа, чтобы получить скидку на их производство.
Самыми популярными направлениями, где используют подобный прием рекламы и самоидентификации, это изготовители сумок, одежды, мебели и техники. Таблички на автомобилях с брендом производителя – это тоже разновидность шильдиков. А также подобные таблички вешают на двери офиса или компании. Изготовители одежды крепят пластину на рукаве пальто или на груди, а также на джинсах и куртках. Размещая подобный шильд на бытовой и другой технике, производитель может указать адрес предприятия, модель устройства, а также контактные номера телефонов.
Мебельщики тоже стараются идентифицировать собственный бренд, помещая шильд на уголке шкафа или кровати. Стоит отметить, что использование подобной рекламы является большим преимуществом перед другими производителями. Во-первых, товар обретает более привлекательный внешний вид, а также существенно расширяется ореол известности данной продукции. Наличие шильда может говорить о статусности компании, так как, не каждое предприятие может себе позволить изготовление подобно знака отличия.
Если выбирать материал изготовления, то металл, конечно же, более предпочтителен, так как он прочнее пластика и имеет больший запас надежности, а также меньше поддается воздействию внешней среды и механическим повреждениям. Большая стоимость металлических шильдиков окупается их износоустойчивостью, презентабельностью и долговечностью. Металлические пластины остаются привлекательными, независимо от времени года и температурного режима.File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.