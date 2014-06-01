Знакомимся с терминалом F аэропорта Шереметьево

Жители России покупают билеты не только на автобусы и поезда, но и на самолеты, хотя последние «тикеты» стоят недешево. Вот почему важно знать, когда прилетает очередной рейс, когда вылетает ваш самолет. В этом поможет онлайн табло терминала F.

Речь идет о таблице, которая имеет понятную, очень удобную сортировку. Зная номер рейса, к примеру, либо же код авиационной компании, можно отыскать нужную информацию. Альтернативный вариант – это сортировка по дням недели, а также по направлениям.

Что касается обновления информации, то это происходит в РРВ. Следовательно, страницу в используемом вами браузере перезагружать не придется. Всегда можно посмотреть online табло на сегодня и на завтра. Расписание вылета-прилета удастся посмотреть по всем терминалам.

Если вы хотите быть на 100% уверенными, что информация достоверна, то смотрите Online табло на официальном сайте. Каждый сторонний сервис не может дать такую гарантию, вот почему есть вероятность прозевать рейс.

Бизнес-залы

Владельцы авиабилетов нередко предпочитают отдыхать в бизнес-залах. В терминале F их сразу 3. В любой из них вам удастся зайти бесплатно при наличии карты Priority Pass. Все залы располагаются на 2-м этаже.

«Янтарный», к примеру, находится напротив выхода 48. Речь идет о просторном VIP зале со светлым, красивым интерьером. Владельцам билетов на самолет по душе максимально комфортные кресла. Здесь вы можете выбирать между разными закусками и напитками. Есть и детская комната, где подрастающему поколению не будет скучно.

Каждому посетителю этого VIP-зала предлагается возможность почитать газеты и журналы. Кто-то предпочитает смотреть кабельное ТВ. При желании можно заказать алкоголь. Чтобы скоротать время, можно зайти в Интернет. В Amber Lounge есть табло ожидания, а также кондиционеры, но нет курительной комнаты.

Благодаря карте Priority Pass вы можете бесплатно посетить «Янтарный зал» в любое время суток, если на руках есть билет на международный рейс. Максимальное время пребывания – 180 минут. За детей возрастом до 2-х лет родителям платить не придется.

Также в терминале F есть «Звездный зал» и Classic Lounge.

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