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      • Изучаем сферу применения теплообменников

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 18:24
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      Теплообменники жидкостного типа — это оборудование, внутри которого происходит обмен теплом между жидкими средами с разной температурой. Отечественные теплообменники Ридан все более востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Популярность этих устройств обусловлена их эксплуатационной надежностью и нетребовательностью к обслуживанию. В каких сферах используется это оборудование и каковы особенности его эксплуатации?

      Как это работает

      По сути теплообменник — это пластинчатый радиатор, в который по разным патрубкам подается среда с разной температурой нагрева. При прохождении по трубам, более горячая среда высвобождает тепло, в то время как более холодная среда его получает. В итоге, на выходе обе среды имеют сходные температурные показатели.

      Сфера и особенности применения

      Это лишь краткий перечень областей применения отечественных теплообменников, где их использование позволяет увеличить КПД и эксплуатационный ресурс промышленного оборудования.

      • Нефтегазовая промышленность – здесь оборудование используется по прямому назначению, а именно для оптимизации температуры сырья перед последующей переработкой.
      • Пищевая промышленность – тут теплообменники используются для нагрева или охлаждения больших объемов молока. Процессы, связанные с изменением температур, используются при производстве кисломолочной продукции и в особенности при пастеризации готового продукта.
      • Металлургия – в этой сфере оборудование применяется для охлаждения термообрабатывающих установок. Например, теплообменники применяются для регулировки нагрева доменных печей, прокатных станов и прочего оборудования, отвечающего за термообработку сырья и готовых металлов.
      • Химическая промышленность – здесь теплообменники применяются для поддержания требуемых температур в сушильных камерах, сепараторах, холодильниках и реакторах.
      • Промышленное производство сахара – здесь теплообменники используются для поддержания оптимальной температуры среды при выпаривании влаги из сиропов.
      • Теплосети ЖКХ – тут теплообменники необходимы при построении и последующей эксплуатации котельных, распределительных узлов теплотрассы и прочих агрегатов, связанных с циркуляцией теплоносителя.
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