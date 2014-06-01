Особенности пробкового пола

Пробковый пол можно охарактеризовать, как очень удачный вид напольных покрытий. Кроме эстетической стороны этот материал наделен многими другими высокими показателями:
Отдав предпочтение этому виду напольного покрытия, потребителю придется выбирать между двумя типами: замковым или клеевым. Пробковые полы представляют собой «сэндвич» из панелей или плит, скрепленных замковым и клеевым способом. Выбор между способами определяет, клеевая или замковая пробка будет установлена в виде напольного покрытия.
Технология замковой пробки подразумевает крепление, обеспеченное специальными канавками и защелками, которые используются, как и в технологии монтажа ламината. Процесс установки пробкового покрытия можно проводить самостоятельно без специальных навыков. Достаточно недорогой, но практичный материал. Клеевой способ установки пробкового пола также наделен определенными отличными свойствами и сегодня успешно используется в качестве надежного покрытия в помещениях с высокой степенью влажности (санузлы, ванные) так, как не боится влаги.
Пробковый пол может быть установлен в различных комбинациях орнаментов, цветов и текстур для создания уникального дизайна. Ассортимент оттенков пробкового материала для покрытий достаточно велик и можно в дизайне использовать, как классические цвета: коричневый, желтый, так и необычные: черный, махагон, белый. В современном производстве этого материала сырье в виде коры пробкового дуба обрабатывается при помощи новых технологий, что позволяет сохранить природные свойства в уже готовом продукте.
Пробковое покрытие сегодня можно приобрести в виде имитации паркета, ламината, декоративной плитки со сложным орнаментом или рисунком и установить, не теряя при этом функциональные характеристики материала. Пробковый пол при удачном выборе становится частью оформления привлекательного интерьера. Универсальность материала дает широкое поле для смелых дизайнерских решений.File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.