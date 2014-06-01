Заказываем переезд

Переезды! Что может быть хлопотнее и кропотливее? Говорят, что два переезда можно приравнять к одному пожару. Конечно, сравнение может быть некорректным, однако связанных с переездом хлопот действительно много, особенно если пытаться все делать своими силами. Чтобы избавиться от лишних хлопот, никогда не стоит забывать, что есть специальные компании, готовые помочь в этом непростом деле. Например, недорого перевезти вещи поможет компания «Мотор-М», которая уже много лет занимается предоставлением подобных услуг. Помимо транспорта необходимой грузоподъемности здесь также можно заказать услуги грузчиков, которые и сделают переезд в буквальном смысле детской забавой.

Преимущества переезда с «Мотор-М»

Прежде всего клиентов наверняка заинтересуют предлагаемые компанией доступные тарифы, которые сделают переезд не слишком затратной процедурой. Также компания располагает солидным автопарком, что дает возможность перевозить грузы различной тяжести и габаритов. Очень часто здесь заказывают перевозку мягкой мебели и бытовой техники. Как правило, для этого используются грузовые малотоннажные автомобили Газель, которые способны легко перемещаться по городу и быстро доставлять грузы по адресу заказчика.

Здесь возможно заказать не только перевозки по Киеву, а и доставку грузов по области или даже в другие города Украины. В любом случае это будет максимально выгодно и удобно, учитывая превосходные логистические навыки сотрудников компании и предлагаемые ею привлекательные тарифы. На самом деле здесь можно найти наиболее выгодные предложения, что не может не радовать клиентов, которые сюда обращаются за помощью. Помимо переезда здесь также смогут вывезти мусор после ремонта и тем самым избавить заказчиков от связанных с этим хлопот.

Как заказать подходящий автомобиль?

На сайте компании motor-m.kiev.ua указаны стационарные и мобильные телефоны, по которым всегда есть возможность связаться с диспетчером и уточнить детали переезда. Здесь готовы рассчитать стоимость маршрута и необходимое число грузчиков, помощь которых может потребоваться при погрузке и выгрузке мебели, техники или оборудования. Компания также осуществляет офисные переезды с учетом всех правил перевозки дорогостоящей и хрупкой техники. Все они осуществляются в удобное для клиента время и с максимальным для него комфортом. Несмотря на стабильный рост цен здесь уже долгое время удерживают тарифы на прежнем уровне, не снижая при этом качество обслуживания.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.