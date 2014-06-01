Заказываем металлические стеллажи

Для нормальной эффективной работы всегда важно правильно организовать пространство. Особенно это касается работы офисов и складских помещений. Здесь все должно быть разложено по полочкам, чтобы бумаги, документация или продукция были на виду. Это необходимо для аккуратной жизнедеятельности офиса или нормализации работы склада. Помогают все систематизировать удобные и компактные металлические стеллажи, позволяющие разумно использовать свободное пространство. Заказать их можно в компании Ковров-Фаб, которая специализируется на производстве качественных металлических стеллажей для складских и офисных помещений, а также архивов, гаражей и прочих мест, которые нуждаются в разумной организации пространства.

Удобство металлических стеллажей очевидно. В зависимости от предполагаемой нагрузки они могут быть дополнительно усилены при помощи надежного металлического профиля и соответствующих креплений. Также здесь есть возможность заказать конструкции разных размеров, что позволит их с удобством эксплуатировать для различных нужд. Каждое изделие рассчитано на определенную нагрузку, потому, прежде чем оформить заказ, желательно проконсультироваться со специалистами компании-производителя. Это можно сделать, позвонив по указанным на сайте телефонам и задав интересующие вопросы менеджерам.

Стеллажи для оснащения балконов и гаражей

Кстати, это действительно недорогое и весьма эффективное решение для оснащения частных гаражей и балконов. Поскольку стеллажи могут выдерживать достаточно приличную нагрузку, они будут просто незаменимы в гаражах. На них можно будет хранить инструменты и детали, всевозможное оборудование и расходные материалы.

Стеллажи можно использовать в домашних и специализированных мастерских, а также при оснащении частных балконов. Это очень удобно, поскольку сами стеллажи имеют небольшой вес и не оказывают существенное давление на основание балкона. Тем не менее, на них можно разместить большие объемы домашней утвари, консервацию, ящики с инструментами и многое другое. Они позволяют экономно использовать свободное пространство и высвобождать дополнительное свободное место.

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