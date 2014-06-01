Покупаем картины из шёлка

При слове «картина» в воображении большинства случаев возникает образ произведения живописи написанного красками. Между тем, это далеко не единственный метод получения художественного изображения и даже не самый выразительный. В подтверждение справедливости сказанного можно привести как пример картины из шёлка. Знакомство с такими произведениями изобразительного искусства доступно читателям по ссылке http://gifa-podarki.ru/category/kartiny-iz-shelka/, ведущей в каталог сайта популярной столичной фирмы «Гифа», для которой продажа картин из шёлка является одним из основных направлений деятельности.

О картинах из шёлка подробнее

Родиной этих оригинальных произведений искусства является, как не сложно догадаться, родина шёлка – Китай. А конкретно именно эта техника вышивания зародилась в городе Сучжоу, где существовала собственная художественная школа. Именно художественная, ведь недаром вышитые шёлком изображения сравнивают с рисованием иглой. Мастерицы из Поднебесной способны создавать при помощи этого нехитрого инструмента и шёлковых ниток картины любого жанра и размера:

пейзажи;

портреты;

сюжеты из жизни животных;

изображения цветов;

батальные полотна;

натюрморты и пр.

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В отличие от картин, написанных красками, изображения, созданные с помощью шёлковой нити, весьма долговечны и предъявляют гораздо менее жёсткие требования к условиям их хранения. Благодаря использованию натуральных красителей для окраски шёлка, такие картины устойчивы к выцветанию, температурным перепадам, колебаниям влажности и другим негативным факторам воздействия.

Шёлковые картины могут украсить любое жилище или офисное помещение, служа доказательством хорошего вкуса владельца, они способны послужить идеальным подарком по таким торжественным случаям как новоселье, свадьба, юбилей и пр.

В каталоге упомянутой компании «Гифа» читатели могут подобрать для себя картины из шёлка любого жанра, с любым сюжетом и разного размера. Стоимость этих произведений изобразительного искусства делает их широко доступными для основной массы покупателей.

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