Инспектора ГИБДД частенько не дают покоя автовладельцам. Останавливали каждого водителя хотя бы раз в жизни. Все реагируют по-разному: нервничают, спокойно или наоборот агрессивно, пытаясь показать, свою неприязнь. Как правильно вести себя? Можно ли требовать подтверждения своих действий? А обязан ли сотрудник гибдд предоставлять видео доказательства водителю? Конечно, если ты ничего не нарушал, то и повода волноваться нет, но человеческая натура берет своё. Вы обязаны хорошо знать свои права – это главное при общении с представителями закона.

Просто знаний иногда не достаточно. Уметь отстоять свои права тоже присуще не всем. Вести себя в таких обстоятельствах нужно спокойно, не нервничать и тем более не кричать, речь культурная и учтивая.

Как только ваше авто остановили, вы должны понимать, что просто так вас останавливать не вправе. Для этого обязаны быть причины: нарушение ПДД, совершение ДТП или другого противоправного действия, автомобиль находится в розыске, опрос о каком-либо нарушении правил другими участниками движения, ограничение движения, либо же требуется ваша помощь. Все остальные причины не правомочны. Кстати, просто проверка документов не может быть поводом для остановки, если только это не происходит на постоянных постах.

Сотрудник обязан представиться, а вы в свою очередь предъявить документы. Перед этим вы вполне вправе записать все личные данные об инспекторе.

Инкриминация не соблюдения ПДД автоводителем должна быть обоснована. Вы вправе поинтересоваться о наличии доказательств этого факта. Не смейте повышать голос и требовать, необходимо вежливо попросить. В ответ Вам могут сказать, что стационарная установка камеры не может позволить это. Требование принести ее – ваше законное право. Вины нет, пока она не доказана. Помните – закон на вашей стороне.

Если нарушение доказано – составляется протокол. Любые доказательства, фото и видео могут вноситься в него. Презумпция невиновности действует в нашей стране.

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