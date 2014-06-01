Инвестиции в Support Chain

Support Chain – это уникальная платформа, которая создана для решения проблем безработицы по всему миру. С каждым днем уровень занятости падает, и именно Вы можете принять непосредственное участие в решении этой глобальной проблемы.

Support Chain – проект будущего

Главная цель проекта - максимально обезопасить рынок услуг, предоставить площадку для работы и кардинально снизить проблему незанятости населения во всем мире.

Сегодня Support Chain – это уникальный формат доски объявлений, которая объединит исполнителей и клиентов по всему миру.

Почему стоит инвестировать в Support Chain?

Почему же выгодно поддерживать проект и инвестировать в него?

Безработица была актуальной проблемой во все времена, и сегодня мы можем изменить это. Миллионы людей находятся за чертой бедности, и наш проект может это исправить.

Решением проблемы становится создание уникальной платформы, которая позволит пользователям со всего мира оказывать свои услуги за внутреннюю валюту.

И пока столь глобальная проблема, как низкий уровень занятости существует, наша работа будет актуальной, и платформа будет набирать популярность, а соответственно и расти в цене. В первую очередь это выгодно инвесторам, поскольку их вложения увеличатся в разы, а может и в 10-100 раз.

Support Chain – гарантия успеха и благополучия

Сегодня проект Support Chain единственный в мире в своем роде. Мы первые, кто действительно хочет решить проблему безработицы глобально.

В сфере предоставления такого типа услуг нет конкуренции в мире криптовалюты, что гарантирует быстрое развитие проекта и его успех.

Предлагаем более подробно ознакомиться со всеми особенностями проекта перейдя на официальный сайт supportchain.su, а также тщательно изучить документацию и перспективы развития в WhitePaper, что гарантировано развеет все сомнения, и даст полное понимание актуальности проблемы и перспектив развития.

С нами можно заработать даже без вложений

Сегодня проект находится на стадии PreICO, и мы предлагаем Вам принять непосредственное участие в его развитии.

Уже сейчас в нашем Телеграмм канале создан специальный бот, который позволяет получить бесплатные токены системы за выполнение простых заданий.

Кроме того, мы реализовали гибкую реферальную систему, позволяющую получать прибыль (в виде токенов системы) за приглашение новых участников.

Сейчас вам достаточно перейти по ссылке https://t.me/supchain_airdropbot и сразу же получить бесплатные токены Support Chain.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.