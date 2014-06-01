Как развестись в другом городе

В жизни возникают различные ситуации, которые могут быть не совсем приятными. Особенно это касается семейных взаимоотношений, когда однажды можно реально столкнуться с разводом. Причем не редки ситуации, когда один из супругов находится в другом городе, его местоположение неизвестно или брак заключался не в том месте где, сейчас проживают бывшие супруги. В таких случаях вопрос - можно ли развестись в другом городе, вполне уместный. По закону на расторжение брака можно подать по месту жительства одного из бывших супругов.

Суд или загс?

Оформить официально разрыв отношений можно двумя способами – суд или загс. Намного проще, быстрее пройти процедуру в загсе. Обращаются сюда, если в течение совместной жизни у супругов не появилось общих детей, достигнуто взаимное соглашение, либо один из супругов пропал, находится под стражей более 3 лет, недееспособный.

В судебном порядке подаются на официальное расторжение брака, если же кто-то из бывших супругов не желает идти в загс, на попечение у родителя остаются несовершеннолетние дети, имеются другие споры. Одновременно с расторжением брака суд решает с кем из сторон остаются дети, о выплате алиментов и прочие тонкости. При оформлении развода в другом городе следует знать, что процедура имеет некоторые нюансы.

Важные моменты

Зная некоторые детали при разводе в другом городе, можно избавиться от лишних вопросов и провести процедуру расторжения без проволочек. Документы на развод подаются одним из супругов по месту проживания, как уже говорилось в мировой суд или загс. При подаче документов в загс потребуется предоставить: заявление, установленного образца, нотариальную доверенность супруга, который не сможет присутствовать в загсе, копию свидетельства о браке.

Для подачи заявление в суд нужно будет подготовить: паспорт истца, дать точные сведения о другом супруге, указать его имя, фамилию, адрес проживания, принести свидетельство о браке (оригинал), свидетельство о рождении детей. В зависимости от требований истца, могут понадобиться дополнительные справки. Если второй супруг проживает в другом городе, и однозначно не явится на развод, то расторжение брака следует оформлять через суд.

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