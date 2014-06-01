Как создать электронный почтовый ящик?

Если хорошенько разобраться, то для большинства представителей современного общества наличие ящика электронной почты помогает в решении множества организационных вопросов. Да и потом, достаточно часто указать адрес своей электронной почты требуется при заполнении разного рода резюме или же при анкетировании. Одним словом, есть смысл разобраться с самим вопросом создания собственного e-mail.

Простой вариант решения

Как создать свой e-mail - именно этот вопрос заботит тех пользователей сети, у которых по каким-то причинам еще нет адреса электронной почты. Сразу же стоит отметить, что для создания своего e-mail не понадобятся внушительные компьютерные знания, а также привлечение программиста. Все предельно просто и понятно.

Итак, изначально необходимо зайти на адрес почтового сервиса. Их сейчас достаточно много и, в принципе, никаких кардинальных отличий между разными «почтами» нет. Остается только выбрать ту, которая придется по нраву.

Кстати, объем почтового ящика, как правило, не ограничен. А если и есть ограничения, то они настолько несущественны, что на них не стоит обращать внимание.

Процесс регистрации

Как показывает практика, процесс регистрации на почтовом сервисе заключается в заполнении специальной формы. Здесь необходимо ввести свои личные данные. Адрес, место работы или тому подобная информация вводится по желанию, тогда как настоящие имя и фамилию, наряду с датой рождения ввести необходимо будет в обязательном порядке. Конечно, здесь можно «схитрить», вот только какой в этом смысл.

Еще одним важным моментом при регистрации почтового ящика остается пароль и логин. Они должны отличаться своей оригинальностью. Кстати, если речь идет о логине, то система может предложить несколько вариантов на выбор. Но, в своем большинстве, пользователи предпочитают уникальные названия. Придумывая пароль, стоит позаботиться, чтобы в нем были не только цифры, но и буквы латинского алфавита.

Вот и получается, что сам по себе вопрос регистрации электронного почтового ящика, как правило, решается очень и очень просто. Но при этом не стоит забывать, что его наличие отмечено достаточно внушительным количеством преимуществ.

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