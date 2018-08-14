Купить светодиодные прожекторы

Мощные источники света необходимы для освещения территорий большой площади. Также иногда они используются для подсветки зданий, носящих культурную ценность. Чаще всего в качестве основных световых элементов выступают яркие светодиоды, которые обладают целым рядом преимуществ перед любыми другими аналогами. Так что более высокая стоимость не должна пугать, поскольку она будет с лихвой компенсироваться продолжительным периодом эксплуатации изделия.

Как правильно выбрать прожектор?

Если нужно осветить большую территорию или здание, то прожекторы светодиодные отлично справятся с этой задачей. Они обладают огромным ресурсом, составляющим до 50 тысяч часов непрерывного горения. При этом потребление энергии будет минимальным, так что не стоит опасаться огромных счетов за коммунальные услуги. Агрегаты обладают высоким классом защиты от внешних факторов, так что смогут без труда справляться с эксплуатацией в разных условиях.

Прожекторы обладают полным отсутствием эффекта пульсации, так что свет будет падать максимально равномерно. Нельзя не отметить и малый вес элементов, что позволяет не возводить для их применения целые монолитные башни. Диапазон рабочих температур составляет от -70 до +45 градусов по Цельсию. Это дает возможность использовать приборы в любых климатических зонах. В конструкции ламп отсутствуют какие-либо вредные или токсичные материалы, так что их использование будет полностью безопасным для экологии. Это ключевой момент для многих покупателей.

На все изделия дается 5-летняя гарантия, поэтому нет никаких сомнений, что потраченные деньги будут в полной мере отработаны прожекторами. Их установка и подключение не вызывает никаких затруднений, так что с поставленной задачей можно справиться самостоятельно. Для питания подходит стандартная сеть, поэтому здесь тоже не придется проводить никаких сложных манипуляций. На сайте имеется таблица с основными техническими характеристиками ламп. Она позволяет без труда выбирать правильные товары, которые затем будут использоваться для установки на объекте.

Источник: https://www.bylectrica.by/

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