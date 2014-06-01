Что вы знаете об эпоксидных полах?

Такое название получила полимерная смесь, которая нужна, чтобы произвести заливку сверху стяжки из бетона. Какой компонент можно назвать главным? Правильно, эпоксидную смолу. В нее нередко добавляют декоративные элементы либо же колеры.

За счет эпоксидной смеси есть возможность сформировать т.н. 3D полы. Есть возможность для укладки баннеров с изображением, которое было распечатано. Поверх производится заливка прозрачной смеси. Вот и получается эффект покрытия 3Д.

Современные эпоксидные полы не имеют швов и являются гладкими. Непосредственно перед их заливкой стяжку нужно очистить, тогда не будет ни пыли, ни мусора. Важно, чтобы специалисты зашпаклевали сколы, трещины, иные дефекты.

Когда стяжка подготовлена, стоит произвести грунтовку. Затем выполняется заливка финишного покрытия. Такие полы можно называть самовыравнивающимися. На практике это означает, что есть возможность избежать ручного разравнивания. В итоге поверхность получается гладкой, а также идеально ровной.

Клиентам такой продукт предлагается комплектами, любой из них – это отвердитель с основной смесью. Разливка производится по разным тарам. Когда компоненты смешиваются, происходит затвердевание эпоксидных полов. Вот почему заливка происходит максимум спустя полчаса с момента смешивания.

Обратим внимание на отличную сцепку почти со всеми видами поверхностей. Наливной пол высохнет на 100% максимум спустя 3 дня. Здесь многое будет зависеть от площади помещения, а также от толщины слоя.

Весьма востребованными являются 2-компонентные смеси, которые выделяются эффектом самовыравнивания.

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