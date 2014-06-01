Правильно отправляем перевод Вестерн Юнион

Возможностей отправить денежные наличные средства из одного конца земли в другой, на сегодняшний момент, очень много. О том, как провести денежный перевод Вестерн Юнион, следует узнать на интернет-портале rbank.by. Таким способом лучше всего воспользоваться, если возникла необходимость отправить перевод за границу. Популярность данной услуги высока, по той причине, что процедура проходит очень быстро и не требует никаких лишних документов, кроме паспорта личности или другого документа, удостоверяющего данную особу, а также наличной суммы денег, которая подлежит переводу.

Преимущества перевода наличных средств Вестерн Юнион

Сервис переводов Вестерн Юнион считается самым безопасным во всем мире, защищенным, надежным и комфортным способом перечисления наличных денег от одного физического или юридического лица, к другому. Причем, операция проводится мгновенно, без специального открытия каких-либо счетов. Стоит отметить, что Вестерн Юнион проводит операции только с долларами, которые принимаются и признаются во всем мире. Российскими рублями можно обмениваться только на территории России и Беларуси.

Какой должен быть лимит суммы?

При работе с сервисом Вестерн Юнион необходимо знать и соблюдать некоторые общепризнанные правила. В России лимит передаваемой наличной суммы не должен быть больше, чем семь тысяч долларов. Но в разных странах мира установлены собственные законы и ограничения, которые необходимо знать, если вы собираетесь отправлять туда денежный перевод. Благодаря Вестерн Юнион, появилась возможность оплачивать время учебы за границей, услуги туристических агентств, другие товары и услуги, получаемые из-за рубежа.

Тарифная сетка переводов для всех стран мира

На интернет портале rbank.by всегда можно посмотреть более подробно и узнать, как правильно его отправить, а затем получить, какие документы подготовить, какие тарифы актуальны, на сегодняшний день и их размер для отдельных стран мира. Тарифная сетка разбита на несколько направлений: переводы в страны ближнего зарубежья, в Украину, в страны дальнего зарубежья, в Китайскую Республику, Турцию и Арабские Эмираты, а также тарифы для переводов по России.

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