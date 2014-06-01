Какую палатку лучше брать на рыбалку и отдых

Сложно найти рыбака или туриста, не любящего проводить теплые ночи на природе. Собственно именно по этой причине, буквально каждый из рыбаков и туристов, решивший начать не лишь отдыхать на природе днем, задумывается о том, какую для такого отдыха выбрать палатку? Конечно, хочется не тратить много времени на ее сборку, но при этом очень хочется, чтоб она была крепкой, удобной и гарантировано прослужила много лет.

Найти в продаже сейчас можно разные виды палаток, отличающиеся материалом, весом, количеством спальных мест и уровнем сложности сборки. Но если искать палатку именно по ранее описанным критериям, то идеальным вариантом, станет палатка автомат 2 местная серии Envision. Представляя внешне классический вид двухместной палатки, она позволяет даже начинающему туристу или рыбаку, не имеющему опыта в сборке таких конструкций, возвести палатку буквально за несколько секунд.

Только быстрая установка

В разработке этой конструкции принимали участие специалисты ведущих мировых производителей. Лишь с их участием, российскими экспертами были разработаны уникальные серии летних палаток способных быстро стать комфортным местом ночлега. Скорость возведения палатки всегда играла особую роль. Как правило, к возведению этой конструкции приступают лишь в случаях появления непогоды либо наступления ночи. Поэтому от того, когда именно человек окажется в возведенной палатке, зависит порой не лишь, во сколько он ляжет спать, но и собственно вероятность им промокания под дождем.

Палатка Envision отличается способом возведения. Используемые для этой цели специальные дуги, позволяют установить эту палатку буквально за то же время, что требует для открытия обычного зонта. Последующая разборка этой конструкции, также обходится в короткое время и не требует сложных манипуляций.

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