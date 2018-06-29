Как покупают авто из США

Если купити авто з сша на сайте empireautotransportation.com, можно не переживать о плохом качестве. Подбором автомобилей в Америке занимается очень компетентный человек, который является настоящим профессионалом своего дела.

Специалист, отталкиваясь от предпочтений клиента, сможет подобрать отличный автомобиль по соотношению цена-качество. Самым рискованным моментом во всем этом мероприятии является то, чтобы автомобиль пребывал в нормальном техническом состоянии. Автомобиль должен соответствовать ожиданиям его покупателя. Через океан очень сложно добиться того, чтобы пришло то, что человек ожидает. Однако специалисты делают все так, чтобы максимально угодить вкусам заказчика.

При приобретении автомобиля через посредника на всех этапах этого мероприятия специалисты его сопровождают. Проходят такие этапы: приобретение автомобиля на аукционе, доставка по территории США, консолидация груза и отправка его через океан. Автомобиль проходит многоэтапный контроль технического состояния.

При приобретении автомобиль проходит проверку на нескольких мощных интернет-порталах. Также для дополнительной безопасности заказывается полная инспекция автомобиля и уже на этапе, когда автомобиль идет из Америки в Украину, его владелец уже знает, какие узлы и какие детали понадобятся к замене, и к чему готовиться.

Автомобиль всегда соответствует ожиданиям его заказчика, за что посредники несут полную ответственность и это компания может гарантировать.

Работа посредников заключается в качественной проверке автомобиля. Многолетний опыт позволяет специалистам не допускать ошибок при выборе автомобиля на аукционе. Автомобиль прибывает в срок именно в том состоянии, которое заказывал клиент. У машины будет именно то техническое состояние, которое ожидает клиент.

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