Компания Лира софт: расчёт и проектирование железобетонных конструкций

История программного комплекса Лира началась в далёкие шестидесятые годы прошлого столетия. В те времена уже были разработаны первые программы Мираж и Экспресс.Эти программы были созданы для расчёта конструкций на БЭСМ, ЭВМ "М-20", "Минск -22". Именно эти разработки дали начало для создания промышленных программ массового применения в строительстве. В те времена уже были разработаны первые программы Мираж и Экспресс.Эти программы были созданы для расчёта конструкций на БЭСМ, ЭВМ "М-20", "Минск -22". Именно эти разработки дали начало для создания промышленных программ массового применения в строительстве.

Программа Модель была разработана для БЭСМ-2 в 1963 году. Программа для расчета конструкций Панель была разработана двумя годами позже.

Компания Лира Софт занимается разработкой программ семейства Лира с 2003 года. На сегодняшний день Лира 10.6 является самой актуальной программой.

Коллектив компании Лира, который занимается разработкой программ, существует больше двадцати лет. За все истёкшие годы был накоплен солидный опыт по созданию промышленных программ массового применения в области автоматизированного проектирования объектов строительства. Постоянно совершенствуется пользовательский интерфейс программ, а так же их алгоритм. Кроме того, непрерывно обновляется отечественная нормативная база.

Благодаря многоуровневой системе обучения компании "Лира Софт" в самые короткие сроки вы можете изучить программный комплекс Лира 10, научитесь работать с программой и получите полезные знания в инженерных вопросах. Обучение проводят квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт в области расчётов и конструировании сооружений и зданий. Кроме этого, компания "Лира Софт, проводит выездные обучения на территории заказчика.

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