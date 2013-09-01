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      • Компания Сфера: только качественные услуги по сопровождению сделок

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 08:48
      (голосов: 1)
      сопровождению сделок с недвижимостьюЕсли вам необходимы услуги по сопровождению сделок с недвижимостью, регистрации прав на объекты, то мы будем рады помочь вам. Наша компания Сфера оказывает все виды услуг по сопровождению сделок в таких городах как Омск, Томск, Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, то есть все города Сибирского Федерального округа.
      Все вопросы, связанные с оформлением прав на любые виды недвижимого имущества , будут разрешены нашими сотрудниками, которые имеют большой опыт в решении таких вопросов.
      Потребности даже самого взыскательного клиента будут удовлетворены, так как для этого мы проводим ежедневную кропотливую работу.У всех наших клиентов останется только приятное впечатления от нашего сотрудничества, потому что все наши специалисты имеют большой опыт, профессионализм и  искреннее желание помочь каждому клиенту.
      Наша компания работает с 2002 года. За всё время нашей деятельности мы наработали очень большой опыт в оказании услуг по вопросам недвижимости. Компания Сфера оказывает услуги по составлению договоров купли- продажи, дарения, мены, займа, доверительного управления. Мы оказываем помощь в оформлении всех документов для ипотеки.Юридическое сопровождение сделок так же входит в перечень наших услуг. Приватизация,  регистрация прав в Федеральной регистрационной службе,консультации по гражданскому и жилищному законодательству- все эти и многие другие виды услуг мы окажем вам, если вы обратитесь в нашу компанию. Для нас ценен каждый из наших клиентов!


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