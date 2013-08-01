Контакт Сервис: мы помогаем общаться

На рынке телекоммуникационных услуг наша компания "Контакт Сервис " работает с 2007 года. За все эти годы у нас сформировалась сплочённая и сильная команда, которая помогает общаться вам, вашим клиентам и нашим партнёрам. За годы нашей работы нами совершено более 100 000 000 звонков, реализовано больше 2500 проектов в области входящего и исходящего телемаркетинга. Так же мы с гордостью можем сообщить о том, что наш За все эти годы у нас сформировалась сплочённая и сильная команда, которая помогает общаться вам, вашим клиентам и нашим партнёрам. За годы нашей работы нами совершено более 100 000 000 звонков, реализовано больше 2500 проектов в области входящего и исходящего телемаркетинга. Так же мы с гордостью можем сообщить о том, что наш колл-центр вошёл в 15 лучших колл- центров России.Нашими партнёрами стали свыше 1000 клиентов из различных областей бизнеса: финансы, торговля, пассажирские перевозки, грузоперевозки, строительство.

Всего этого мы добились благодаря некоторым факторам. Мы гарантируем контроль проекта на всех этапах. Проверяем работу каждого оператора.Постоянно делаются отчёты, идёт запись разговоров. Мы можем на любом этапе скорректировать сценарий беседы.

Благодаря новейшему современному оборудованию и передовым программным обеспечениям, мы выполняем свою работу быстро и оперативно.

К каждому клиенту мы осуществляем строго индивидуальный подход. Мы имеем большой опыт в общении с клиентами из разных сфер бизнеса, в разрешении конфликтных ситуаций.

В нашей компании ценовая политика очень лояльна. Действует система скидок, а так же все тестовые звонки проводятся абсолютно бесплатно.

Мы стараемся постоянно совершенствовать используемые методики и технологии нашей работы.Всем нашим клиентам обеспечено высокое качество оказываемых услуг. Наша цель-создать современную и эффективную систему коммуникаций, что будет в дальнейшем способствовать развитию бизнеса в целом.

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