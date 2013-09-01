"Консул Медиа Груп": поможет вам стать узнаваемыми

Любому заведению, будь то развлекательному или серьёзному, просто необходимо иметь вывеску.

Кроме этого стильным и современным штрихом к оформлению интерьера офиса или другого заведения будет светящийся логотип. Этот элемент интерьера делает ваш бренд более запоминающимся и статусным, кроме того, он несомненно привлечёт к себе внимание посетителей, клиентов и возможных партнёров.

Логотип с подсветкой поможет вашей компании выделиться среди других, сделать образ вашей компании более узнаваемым и стильным. Светящийся логотип будет привлекать к себе внимание не только днём, но и в тёмное время суток. Это значит, что реклама вашего заведения будет обеспечена на все 24 часа.

Наше рекламное агентство предлагает вам заказать логотипы вывески вашей компании из любого современного материала, будь то акрил, стекло, пластик, металл.

Мы воссоздаём логотипы из объёмных букв или других элементов. Они могут быть использованы в качестве вывески на здании, или украсят стойку администратора в холле. Кроме этого у вас есть возможность заказать логотипы на пластике или акриле со светодиодной подсветкой или неоном.

Если вы решили заказать наружную вывеску, то мы изготовим ее для вас из влагоустойчивых материалов, которым будут нестрашны любые погодные условия.

Светящиеся логотипы решают вопрос с освещением входа в здание в вечернее и ночное время суток, а так же дадут дополнительное освещение в холле.

Так же наши дизайнеры окажут вам помощь в выборе макета вашего логотипа, помогут подобрать необходимый материал, из которого будет изготовлена вывеска. Так же мы обеспечим монтаж логотипа и его дальнейшее обслуживание.

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