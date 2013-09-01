"Консул Медиа Груп": поможет вам стать узнаваемыми

При посещении салона, магазина, первым, что видит посетитель – это стойка администратора. Данный элемент мебели является своеобразной визитной карточкой предприятия. Однако, кроме представительного внешнего вида стойки, важно...
На сегодняшний день, для переезда, для упаковки различной продукции принято использовать картонные коробки. Нанеся на такую коробку эмблему компании и соответствующий слоган, она может стать инструментом маркетинга, что вполне...
Решить финансовые проблемы зачастую удается путем оформления кредита, то есть получения денег взаймы на определенных условиях. В таких случаях специалисты настоятельно рекомендуют обращаться в финансовые учреждения с...
Обручальные кольца – это самый главный атрибут на свадьбе. Это своеобразный символ единства двух людей, двух семей, двух поколений! На сегодняшний день, ювелиры создают не просто кольца, а настоящие произведения искусства....
Что привлекает внимание идя по проспекту, больше всего? Конечно же вывески всевозможных магазинов, торговых- центров, кафе, ресторанов, баров и т.д.. Но есть вывески которые привлекают, а есть вывески которые не привлекают, все...
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Подарки важная составляющая нашей жизни, с таким утверждением пожалуй, согласится каждый. Мы дарим подарки на праздники и получаем их на праздники, так иногда подарки бывают спонтанными, что еще приятнее, чем когда ждёшь подарок....
Современные и оригинальные сумки с логотипом изготавливаются с помощью шелгографического нанесения, вышивки, термотрансферной печати, термопереноса, сублимационной печати, жаккардовых этикеток, ПВХ-шевронов. К примеру...
Самым оригинальным и необычным украшением любого праздника станет пенное облако в форме любого логотипа. Созданием такого чуда занимается генератор логотипов который можно приобрести в магазине Миракл или взять в аренду для...
Каждый раз, приходя в магазин и приобретая те или иные товары, человек обращает внимание на некоторые детали товара. И это не только на внешний вид, ценовой показатель, дизайн, но и торговая марка, под которой был выпущен товар....
А вы знаете, что такое персонализация и зачем она нужна? Все верно, это ничто иное, как способ сказать миру о том, что какая-то вещь, либо что-то еще принадлежит вам лично, либо вашей организации. Сегодня такими...
Первое, что необходимо любой фирме или организации - это запоминающееся название и яркий логотип, с которым она будет ассоциироваться. Это очень не просто придумать оригинальное и одновременно простое...
Наверное не раз многие из современных руководителей, а также тех лиц, которые только-только пытаются встать на путь собственного дела замечали некую закономерность, согласно которой логотип их фирмы, оформленный в ярких тонах и...
Столица Российской Федерации – ярчайший город, который может гордиться историей, архитектурой, внешним современным видом и убранством. Москва – город света и неоновых огней. Именно в этом городе светятся все витрины и вывески,...
Если вы учредитель какой-либо компании или фирмы, то вам наверняка известно такое звучное слово, как логотип. В словаре иностранных слов написано, что логотипом принято считать изображение названия фирмы (в полном либо...
Продвинуть свою компанию, фирму или организацию самым не навязчивым образом? Порадовать коллег и партнеров по бизнесу небольшими презентами? Заявить о себе, как о надежном партнере в бушующих волнах экономики? Все это теперь...
Если вы решили отделать стены вашей квартиры или дома, офиса или другого помещения, лучшим выбором будут стеновые панели. Панели стеновые купить вы сможете в любом строительном магазине. Продавцы- консультанты...
Не знаете чем порадовать своих клиентов или партнеров по бизнесу? Что вручить коллегам и сотрудникам? А может, просто ищите небольшой сувенирчик для друга или близкого человека? Тогда вам просто необходимо обратить внимание на...
Всем известно выражение «Реклама – двигатель торговли». И это действительно так. Чем больше людей узнают о вашей фирме или об услугах или продукте, тем больше клиентов вы привлечете, а значит, будет расти прибыль. Реклама бывает...