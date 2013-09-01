polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » Торговый Дом Мастеров: всё для любителей прекрасного

      • Торговый Дом Мастеров: всё для любителей прекрасного

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 17:07
      (голосов: 1)
      Картины маслом на холстеВ сегодняшнем мире, где всё автоматизировано и механизировано, очень ценятся изделия, изготовленные своими руками. Мало того, что эти изделия выполняются в единственном экземпляре, они сохраняют в себе тепло и душу мастера, которую он вкладывает в свои произведения.
      На нашем сайте "Торговый Дом Мастеров" настоящие ценители оригинальных и самобытных изделий найдут всё, что захотят. 
      Изделия из кожи, украшения, глиняная посуда, даже самодельная обувь - всё это представлено в "Торговом Доме Мастеров".
      Но отдельно хочется сказать о картинах, которые  представлены вашему вниманию на нашем сайте.
      Картины маслом на холсте купить можно именно у нас. Ранее такие картины продавались на различных ярмарках, в специализированных магазинах. Сегодня картины можно приобрести в нашем интернет-магазине. Кроме этого,  на нашем сайте художники проводят всевозможные мастер-классы и делятся творческими идеями. Таким образом, вы не только сможете приобрести готовую картину, но научитесь сами изготавливать оригинальные изделия, которые смогут преобразить и украсить ваш интерьер.
      Согласитесь, что живопись - это сложная работа, которая требует не только таланта, но и определённых умений и навыков. Посещая наши мастер-классы вы сможете овладеть всеми навыками и самим писать картины. Наши авторы обучат вас технике работы по таким направлениям, как натюрморт, портрет, пейзаж.
      Наш сайт - это настоящая художественная ярмарка, на которой вы не только сможете приобрести картины, написанные акварелью, пастелью или маслом, но окунуться в завораживающий мир живописи и искусства.


      Вам также будет интересно

      Сайт закупок Меруви: мы поможем вам в поиске
      Разное

      Сайт закупок Меруви: мы поможем вам в поиске

      Представляем вашему вниманию Сайт закупок Меруви. На нашем сайте вы можете разместить заявку, указать предел цены, дату доставки. Поверьте, предложения поставщиков не заставят вас томиться в ожидании. У вас есть возможность...

      Интернет- магазин
      Разное

      Интернет- магазин "Zarka": вы будете видеть только хорошие сны

      Приглашаем посетить наш интернет - магазин ""Zarka". Именно у нас вы будете иметь возможность купить пижамы оптом Иваново. Согласитесь,очень  приятно засыпать на красивом постельном белье в уютной и хорошенькой пижамке.Тогда...

      Афиша города
      Разное

      Афиша города

      А знаете ли вы, чем живет ваш город? Довольно часто, мы не знаем как провести вечерний досуг, чем занять ребенка или куда можно сходить всей семьей, чтобы весело провести время. Для того чтобы знать чем живет ваш город, следует...

      Ценная картина из сусального золота
      Разное

      Ценная картина из сусального золота

      Очень трудно выбрать действительно ценный подарок, который понравиться человеку. Произведения искусства которые были раньше, сейчас стоят огромных денег, а их копии не имеют такой ценности. По этой причине такие картины, не могут...

      Проекты одноэтажных домов и коттеджей – приобрести уже сегодня на сайте alp ...
      word5

      Проекты одноэтажных домов и коттеджей – приобрести уже сегодня на сайте alp ...

      У вас наконец-то появилась возможность построить дом своей мечты, но при этом у вас нет необходимого опыта, а также времени на быструю реализацию данного проекта? Не падайте духом! Решение всегда есть, и оно довольно простое. Мы...

      Модульные картины - популярный штрих современности
      Разное

      Модульные картины - популярный штрих современности

      Современный мир смог внести свою лепту в художественное наследие создав уникальное творение называемое модульные картины представляющие собой современное украшение любого интерьера и подчеркивающие современность и безупречность...

      Модульные картины для интерьера
      Разное

      Модульные картины для интерьера

      Модульная живопись – это современное и невероятно популярное направление в дизайне интерьера. Это простой, и в тоже время, оригинальный способ украсить стены своего дома или квартиры. Даже такой «художественный» минимализм может...

      Техники изготовления мозаичного панно
      В мире

      Техники изготовления мозаичного панно

      Мозаичная техника создания какого-либо рисунка или орнамента известна человечеству уже много веков. Однако ее значение, как декоративного элемента в интерьере сегодня ничуть не угасло, и даже наоборот, принимает новые обороты....

      Запечатленный мир в красках и подробностях
      Разное

      Запечатленный мир в красках и подробностях

      Человек привык жить своими проблемами, переживаниями и тревогами. Выходя с работы или из дома, он порой просто не замечает окружающего мира, а погрузившись в мир своих раздумий просто бодро шагает по улицам, скверам и паркам. Не...

      Разное

      "Созданное руками" скажет то, что чувствует сердце без слов

      Именно то, что выполнено своими руками, от чистого сердца всегда было ценно и имело значимость. Ведь такое изделие уникально и неповторимо. А уж если подарок изготовлен собственноручно, то это вдвойне приятно. Не зря в...

      Золото - это душа, а позолота в ушах
      Разное

      Золото - это душа, а позолота в ушах

      Как поется в одной известной песне не менее известной группы «ВИА ГРА» лучшие друзья девушек – бриллианты. Конечно, большинство представительниц женского пола предпочитают золотые изделия, украшенные...

      Искусство в каждом доме
      Разное

      Искусство в каждом доме

      Когда бываешь у кого-либо в гостях, то сразу видишь, чем увлекается хозяин, каково его хобби, чем интересуется, что нравится. У многих на стенах имеются картины, написанные красками либо маслом. Но  только истинные ценители...

      Где приобрести картину?
      Разное

      Где приобрести картину?

      Мечтаете придать своему пространству в офисе или квартире изысканность, броскость и стильность? Хотите подчеркнуть свою индивидуальность в дизайне интерьера? Или просто мечтает о том, чтобы преобразить и несколько изменить как...

      Купить картину
      Разное

      Купить картину

      Ура! Вас можно поздравить? Вы приобрели свое долгожданное жилище? И вот пришел час отделки и меблировки, декора и дизайна? Понимаете, что это ответственное и долгоиграющее занятие. Хочется, чтобы интерьер получился красивым и...

      Портрет с фото
      Разное

      Портрет с фото

      Пастель- это что-то не цветные карандаши и не мелки. В состав пастели входит мел, смешанный с цветными пигментами и другие вещества, которые нужны для того, чтобы всё это соединить. Рисование пастелью пошло от рисования углём и...

      Модульные картины
      Разное

      Модульные картины

      Усовершенствовать и преобразить внутреннее убранство помещения в современном мире не так уж и просто. Ведь даже самый качественный, дорогостоящий и оригинальный дизайнерский ремонт зачастую не может решить эту проблему. Поэтому...

      Изделия из мрамора
      Разное

      Изделия из мрамора

      В современном мире так мало можно найти тех людей, которые бы не знали о том, зачем и почему нужно применять строительные материалы из натурального камня. И это утверждение одинаково справедливо не только для тех, кто каким либо...

      Украшения из серебра
      Разное

      Украшения из серебра

      Некоторые виды металлов настолько высоко ценились представителями человеческого общества в самые разнообразные исторические эпохи, что именно за них можно было не только приобрести какие-то товары и услуги, но и выкупить...

      Картины для интерьера
      Разное

      Картины для интерьера

      В современном мире все меньше внимания уделяется внутреннему убранству жилого или офисного помещения. И дело тут не только в том, что современный дизайн во многих аспектах не предполагает большого количества самых разнообразных...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь