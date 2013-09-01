Торговый Дом Мастеров: всё для любителей прекрасного

Представляем вашему вниманию Сайт закупок Меруви. На нашем сайте вы можете разместить заявку, указать предел цены, дату доставки. Поверьте, предложения поставщиков не заставят вас томиться в ожидании. У вас есть возможность...
Приглашаем посетить наш интернет - магазин ""Zarka". Именно у нас вы будете иметь возможность купить пижамы оптом Иваново. Согласитесь,очень приятно засыпать на красивом постельном белье в уютной и хорошенькой пижамке.Тогда...
А знаете ли вы, чем живет ваш город? Довольно часто, мы не знаем как провести вечерний досуг, чем занять ребенка или куда можно сходить всей семьей, чтобы весело провести время. Для того чтобы знать чем живет ваш город, следует...
Очень трудно выбрать действительно ценный подарок, который понравиться человеку. Произведения искусства которые были раньше, сейчас стоят огромных денег, а их копии не имеют такой ценности. По этой причине такие картины, не могут...
У вас наконец-то появилась возможность построить дом своей мечты, но при этом у вас нет необходимого опыта, а также времени на быструю реализацию данного проекта? Не падайте духом! Решение всегда есть, и оно довольно простое. Мы...
Современный мир смог внести свою лепту в художественное наследие создав уникальное творение называемое модульные картины представляющие собой современное украшение любого интерьера и подчеркивающие современность и безупречность...
Модульная живопись – это современное и невероятно популярное направление в дизайне интерьера. Это простой, и в тоже время, оригинальный способ украсить стены своего дома или квартиры. Даже такой «художественный» минимализм может...
Мозаичная техника создания какого-либо рисунка или орнамента известна человечеству уже много веков. Однако ее значение, как декоративного элемента в интерьере сегодня ничуть не угасло, и даже наоборот, принимает новые обороты....
Человек привык жить своими проблемами, переживаниями и тревогами. Выходя с работы или из дома, он порой просто не замечает окружающего мира, а погрузившись в мир своих раздумий просто бодро шагает по улицам, скверам и паркам. Не...
Именно то, что выполнено своими руками, от чистого сердца всегда было ценно и имело значимость. Ведь такое изделие уникально и неповторимо. А уж если подарок изготовлен собственноручно, то это вдвойне приятно. Не зря в...
Как поется в одной известной песне не менее известной группы «ВИА ГРА» лучшие друзья девушек – бриллианты. Конечно, большинство представительниц женского пола предпочитают золотые изделия, украшенные...
Когда бываешь у кого-либо в гостях, то сразу видишь, чем увлекается хозяин, каково его хобби, чем интересуется, что нравится. У многих на стенах имеются картины, написанные красками либо маслом. Но только истинные ценители...
Мечтаете придать своему пространству в офисе или квартире изысканность, броскость и стильность? Хотите подчеркнуть свою индивидуальность в дизайне интерьера? Или просто мечтает о том, чтобы преобразить и несколько изменить как...
Ура! Вас можно поздравить? Вы приобрели свое долгожданное жилище? И вот пришел час отделки и меблировки, декора и дизайна? Понимаете, что это ответственное и долгоиграющее занятие. Хочется, чтобы интерьер получился красивым и...
Пастель- это что-то не цветные карандаши и не мелки. В состав пастели входит мел, смешанный с цветными пигментами и другие вещества, которые нужны для того, чтобы всё это соединить. Рисование пастелью пошло от рисования углём и...
Усовершенствовать и преобразить внутреннее убранство помещения в современном мире не так уж и просто. Ведь даже самый качественный, дорогостоящий и оригинальный дизайнерский ремонт зачастую не может решить эту проблему. Поэтому...
В современном мире так мало можно найти тех людей, которые бы не знали о том, зачем и почему нужно применять строительные материалы из натурального камня. И это утверждение одинаково справедливо не только для тех, кто каким либо...
Некоторые виды металлов настолько высоко ценились представителями человеческого общества в самые разнообразные исторические эпохи, что именно за них можно было не только приобрести какие-то товары и услуги, но и выкупить...
В современном мире все меньше внимания уделяется внутреннему убранству жилого или офисного помещения. И дело тут не только в том, что современный дизайн во многих аспектах не предполагает большого количества самых разнообразных...