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      • ФениксТур: путешествуйте вместе с нами!

      Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 17:04
      (голосов: 1)
      Автобус из Симферополя в ХарьковЕсли вы любите путешествовать с комфортом, да ещё и не тратить лишние деньги и экономить время, тогда наша фирма ФениксТур - лучший выбор для вас. Наши микроавтобусы всегда к вашим услугам! Комфортабельные, манёвренные, наши автомобили обладают мягкой подвеской, что особенно важно при поездках по городу или бездорожью. Вместимость наших микроавтобусов 7-8 мест, что позволяет быстро прогреть салон в холодную погоду или охладить его в жаркий зной. Наши водители имеют большой опыт вождения, поэтому никакие проблемы, которые могут возникнуть в пути им не страшны.
      У вас есть возможность заранее забронировать себе место, и тогда организация вашей  поездки не доставит вам никаких хлопот. 
      Наша фирма пассажирских перевозок с удовольствием предоставит вам удобный и современный Автобус из Симферополя в Харьков. Поехать в Харьков на микроавтобусе без пеших переходов и пересадок вы можете в любой удобный для вас день.
      Для своей поездки вы конечно можете выбрать обычный автобус, электричку или такси. Но, согласитесь, в одном случае вы потратите лишнее время на поездку, в другом - поездка не будет комфортной, ну а в третьем- вам придётся заплатить не малые деньги за своё путешествие. Поэтому, самый  оптимальный выбор - это именно наши пассажирские перевозки.Вы доедете до места назначения с максимальным комфортом, быстро и дёшево.
      Наша фирма на рынке пассажирских перевозок работает уже не первый год. Поэтому у нас уже есть солидная клиентская база, и с каждым днем она увеличивается, потому что, опираясь на пожелания клиентов, мы стараемся добавлять новые маршруты.
      Наши автомобили находятся в идеальном техническом состоянии, постоянно проходят сервисные проверки. Внутри салона вас ожидает прекрасная аудиосистема и кондиционеры. Мягкие удобные сиденья сделают вашу поездку удобной и комфортной. Путешествуйте вместе с нами, вам понравится, обещаем!


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