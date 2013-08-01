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      • Выбор коляски

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:15
      (голосов: 1)
      Выбор коляскиПодготовка к появлению малыша сопровождается массой забот и хлопот, ведь теперь ваша жизнь кардинально измениться и уже не будет такой, как прежде. Для того чтобы создать для крохи комфортные условия, важно тщательным образом подойти к выбору кроватки, коляски, первых нарядов. Каждый родитель мечтает о том, что его кроха была окружена только самыми лучшими вещами. 
      Отдельно стоит поговорить о выборе коляски. Как правило, купить коляску в Курске - это не проблема, а вот предварительно ее выбрать – вот это проблема! Итак, давайте определим ряд критериев, на которые следует обратить внимание при выборе подходящей коляски: 
      1.Наличие люльки-переноски. Достаточно важным аксессуаром в коляске является люлька-переноска, в которую можно будет уложить кроху и без труда вытащить из коляски и перенести, к примеру, домой или в поликлинику, не беспокоясь о том, что младенец вдруг проснется. 
      2.Наличие прогулочного варианта. На сегодняшний день, самым распространенным вариантом являются коляски 2 в 1. До шести месяцев малыш находиться в люльке, а после этого, устанавливается прогулочный блок. 
      3.Наличие автокресла. Этот вариант также довольно популярен, так как кроме люльки, прогулочного блока имеет также и автокресло, что позволяет малышу чувствовать себя комфортно в любой ситуации. 
      4.Цвет коляски. Конечно же, важно обратить внимание и на цвет коляски. Как правило, лучше отдать предпочтение нейтральным цветам. Таким образом, увеличиваются шансы на то, чтобы перепродать, отдать коляску либо оставить ее для второго ребенка. 
      5.Цена, Конечно, немаловажным фактором является и цена коляски. Как правило, приемлемые цены предоставляют интернет магазины, в которых вы можете приобрести брендовую коляску по ценам, ниже рыночных. 
      Интернет магазин «Планета детства» предлагает вам оформить выгодную покупку коляски с организацией доставки по территории всей России!


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