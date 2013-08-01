Выбор коляски

Подготовка к появлению малыша сопровождается массой забот и хлопот, ведь теперь ваша жизнь кардинально измениться и уже не будет такой, как прежде. Для того чтобы создать для крохи комфортные условия, важно тщательным образом подойти к выбору кроватки, коляски, первых нарядов. Каждый родитель мечтает о том, что его кроха была окружена только самыми лучшими вещами. Подготовка к появлению малыша сопровождается массой забот и хлопот, ведь теперь ваша жизнь кардинально измениться и уже не будет такой, как прежде. Для того чтобы создать для крохи комфортные условия, важно тщательным образом подойти к выбору кроватки, коляски, первых нарядов. Каждый родитель мечтает о том, что его кроха была окружена только самыми лучшими вещами.

Итак, давайте определим ряд критериев, на которые следует обратить внимание при выборе подходящей коляски: Отдельно стоит поговорить о выборе коляски. Как правило, купить коляску в Курске - это не проблема, а вот предварительно ее выбрать – вот это проблема!

1. Наличие люльки-переноски. Достаточно важным аксессуаром в коляске является люлька-переноска, в которую можно будет уложить кроху и без труда вытащить из коляски и перенести, к примеру, домой или в поликлинику, не беспокоясь о том, что младенец вдруг проснется.

2. Наличие прогулочного варианта. На сегодняшний день, самым распространенным вариантом являются коляски 2 в 1. До шести месяцев малыш находиться в люльке, а после этого, устанавливается прогулочный блок.

3. Наличие автокресла. Этот вариант также довольно популярен, так как кроме люльки, прогулочного блока имеет также и автокресло, что позволяет малышу чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

4. Цвет коляски. Конечно же, важно обратить внимание и на цвет коляски. Как правило, лучше отдать предпочтение нейтральным цветам. Таким образом, увеличиваются шансы на то, чтобы перепродать, отдать коляску либо оставить ее для второго ребенка.

5. Цена, Конечно, немаловажным фактором является и цена коляски. Как правило, приемлемые цены предоставляют интернет магазины, в которых вы можете приобрести брендовую коляску по ценам, ниже рыночных.

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