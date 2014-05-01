Где приобрести мегаомметр Е6-32?

С целью измерения сопротивляемости изоляции тока в электрической цепи, которая не находится под напряжением, принято использовать такой прибор, как С целью измерения сопротивляемости изоляции тока в электрической цепи, которая не находится под напряжением, принято использовать такой прибор, как Мегаомметр Е6-32 . К основным преимуществам данного прибора следует отнести целый ряд следующих факторов:





1. Эргономичный дизайн. Данный прибор имеет вполне приятный, эргономичный дизайн, благодаря чему, его можно легко транспортировать и использовать.





2. Защита от подключения к активной сети. Данный прибор оснащен специальной защитой от возможного подключения к не обесточенной сети.





3. Наличие информативного ЖК дисплея. Качество передачи получаемых измерений успешно передается через дисплей прибора.





4. Защита аккумулятора. Прибор оснащен высокотехнологическим аккумулятором, в котором установлена защита от перезарядки, то есть, оставив прибор на зарядке, вы сможете быть спокойны за его исправность.





5. Память измерений. Прибор также оснащен такой функцией, как сохранение всех измерений в памяти, что, значительным образом, упрощает эксплуатационный процесс прибора.





6. Синхронизация с компьютером. Данный прибор разработан таким образом, что в нем предусмотрена связь с компьютером.





7. Автоматический переход в энергосберегающий режим. Буквально спустя две минуты после проведенных измерений, прибор автоматически переходит в энергосберегающий режим.





8. Качественный корпус. Следует также отметить, что корпус данного прибора является ударопрочным, а также устойчив к влаге и пылеобразованию, что крайне важно в процессе его эксплуатации.





9. Приемлемая цена. При всех преимуществах данного прибора, он имеет вполне приемлемую цену.





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