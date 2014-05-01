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      • Где приобрести мегаомметр Е6-32?

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:12
      (голосов: 1)
      Мегаомметр Е6-32С целью измерения сопротивляемости изоляции тока в электрической цепи, которая не находится под напряжением, принято использовать такой прибор, как Мегаомметр Е6-32. К основным преимуществам данного прибора следует отнести целый ряд следующих факторов:

      1.Эргономичный дизайн. Данный прибор имеет вполне приятный, эргономичный дизайн, благодаря чему, его можно легко транспортировать и использовать.

      2.Защита от подключения к активной сети. Данный прибор оснащен специальной защитой от возможного подключения к не обесточенной сети.

      3.Наличие информативного ЖК дисплея. Качество передачи получаемых измерений успешно передается через дисплей прибора.

      4.Защита аккумулятора. Прибор оснащен высокотехнологическим аккумулятором, в котором установлена защита от перезарядки, то есть, оставив прибор на зарядке, вы сможете быть спокойны за его исправность.

      5.Память измерений. Прибор также оснащен такой функцией, как сохранение всех измерений в памяти, что, значительным образом, упрощает эксплуатационный процесс прибора.

      6.Синхронизация с компьютером. Данный прибор разработан таким образом, что в нем предусмотрена связь с компьютером.

      7.Автоматический переход в энергосберегающий режим. Буквально спустя две минуты после проведенных измерений, прибор автоматически переходит в энергосберегающий режим.

      8.Качественный корпус. Следует также отметить, что корпус данного прибора является ударопрочным, а также устойчив к влаге и пылеобразованию, что крайне важно в процессе его эксплуатации.

      9.Приемлемая цена. При всех преимуществах данного прибора, он имеет вполне приемлемую цену.

      Интернет магазин «Автоматика-М», предлагает приобрести данный прибор по самым выгодным ценам. На сайте компании, вы можете ознакомиться подробнее с характеристиками данного прибора.



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