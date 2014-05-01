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      • Продажа обслуживание кассового оборудования

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 13:17
      (голосов: 1)
      сервис кассЭффективное ведение торговли, на сегодняшний день, невозможно без наличия качественной контрольно-кассовой техники, а также таких приборов, как принтеры чеков, документов, фискальных регистраторов. В свою очередь, стоит также отметить, что периодически, техника может выходить из строя, приходить в непригодность и требовать срочного ремонта. 
      В этом случае, конечно же понадобиться помощь сервис касс, благодаря которым, можно быстро и эффективно исправить поломки кассового оборудования. Компания «Вертикаль Финанс» предлагает помощь в диагностике и ремонте кассового оборудования. 
      К предлагаемым услугам компании, относятся следующие работы: 
      1.Выявление неисправностей. Для того чтобы определить причины неточной работы кассового оборудования, следует, в первую очередь, выявить точные неисправности оборудования. 
      2.Модульный ремонт. Данная услуга предусматривает ремонт блока кассового оборудования, то есть, устранение неисправностей, путем замены кассового блока. 
      3.Ремонт программного обеспечения. Данная категория услуг предусматривает ремонтные работы, касаемые программного обеспечения, замены деталей. 
      4.Настройка программирования кассового оборудования под требования заказчика. Специалисты компании готовы также помочь перенастроить кассовое оборудование для оптимизации работы оборудования под требования заказчика. 
      5.Перепрошивка оборудования. В компанию можно также обратиться для перепрошивки кассового оборудования с целью кардинальной перенастройки в зависимости от потребностей заказчика. 
      Компания «Вертикаль Финанс» берет на себя обязанности по юридическим вопросам, касаемым работы предпринимателя, а также продажи и обслуживания качественного кассового оборудования.


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