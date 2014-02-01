"Лицом" любого дома, будь то квартира, дача или коттедж, несомненно, являются входные двери. Это не только показатель общего благосостояния тех, кто находиться с обратной стороны дверей, но и выбор людей, заботящихся о своей...
Наверняка ни один домочадец задавался вопросом, как сохранить и защитить свое жилье от злоумышленников. Первое, на что стоит обратить внимание – это двери. Большинство правонарушителей пытаются проникнуть в помещение именно через...
Главное назначение входных дверей, это защита нашего жилища от непрошеных гостей, а так же сохранения уюта и комфорта в нашей квартире или доме. Вот поэтому, к вопросу выбора и установки входной двери следует отнестись со всей...
Такой важный и необходимый атрибут любого помещения как деревянные двери входные обязан обладать лучшими характеристиками престижа, качества и безопасности. Дубовая входная дверь станет стеной на защиту своих владений и вряд ли...
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Вот уж точно без чего невозможен дом, так это двери. Причем как входные, что понятно каждому (а если вам нет, то поразмыслите над этим еще раз хорошенько), так и межкомнатные. Последние особенно необходимы, если в одном доме или...
Казалось бы, что может быть проще, нежели выбрать межкомнатные квартиры для своей квартиры? Как правило, многие ошибочно полагают, что здесь нет ничего сложного, можно поехать в любой магазин и приобрести любые понравившиеся вам...
Главным "стражем" на входе в любой дом или квартиру станут элитные стальные двери предлагаемые компанией МирДверей. Особого внимания заслуживает долговечность и надежность конструкции элитных входных дверей, а также использование...
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Современные стеклянные двери еще недавно относившиеся к разряду редких и элитных конструкций, уверенно перекочевали в большинство интерьеров и показали все свои достоинства и преимущества эксплуатации. Помимо замечательного...
Раздвижные межкомнатные двери имеют отличие от простых распашных дверей только лишь способом открывания. Такой механизм двери двигается вдоль стены. Полотно самой раздвижной двери размещается на механизме купе, и двигается на...
Двери еще с древних времен считались важной частью интерьера. У знатных вельмож были всегда шикарные двери, по которым сразу можно было понять кто здесь живет. В современном мире, ничего не поменялось и двери все также важны в...
Двери еще с древних времен считались важной частью интерьера. У знатных вельмож были всегда шикарные двери, по которым сразу можно было понять кто здесь живет. В современном мире, ничего не поменялось и двери все также важны в...
Простой, современный и интересный дизайн, высокая степень звуко - и шумоизоляции, красивый рельеф поверхности и надлежащий уровень обеспечения безопасности. Все это - перечень требований, предъявляемых к "лицу дома", а именно к...
Практически каждый человек посвящает третью часть своей жизни работе. Условия труда всегда отличаются, но что можно сказать о сотрудниках, которые проводят полный рабочий день в офисе. Комфортный кабинет не угнетает настроение и...
Сегодня многие из нас слушали о том, что лицом дома, офиса, квартиры, является дверь. Эта своеобразная визитная карточка не только способна сформировать первоначальное представление о том, что же за человек здесь живёт, ночь и...
Для каждого из нас квартира является не только местом, где мы проживаем, но и нашим убежищем, поэтому каждый из нас должен позаботиться о том, чтобы защитить своё жильё от непрошеных гостей. Поэтому речь сегодня пойдёт о входных...
Каждый год появляются какие-либо новшества в ремонте, в декоре, в дизайне, в строительных материалах. Помните, еще несколько лет назад считалось, что самые добротные двери – из натурального дерева. Такие натуральные модели...
На сегодняшний день рынок товаров и услуг насыщен предложением по продаже многочисленных товаров. Можно купить все или почти все, разнообразие товаров просто ошеломляет. Каждый производитель и продавец пытается показать свою...