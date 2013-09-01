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      • Разработка и утверждение СТУ для строительства

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:14
      (голосов: 1)
      Разработка и утверждение СТУ для строительства Согласно действующему закону, строительство новых зданий, должно, в обязательном порядке должно соответствовать специальным техническим условиям. Как правило, требования по обеспечению соответствующих технических условий предусматривают следующие пункты: 
      1.Наличие систем пожарной безопасности в высотных зданиях. Согласно Закону, на сегодняшний день, в высотном здании обязательно должны находиться системы для обеспечения пожарной безопасности. 
      2.Наличие эвакуационных выходов. Также обязательным параметром является наличие эвакуационных выходов определенной площади. 
      3.Наличие пожарных проездов. Также важным аспектом является ширина дороги, ведущей к зданию, которая должна обеспечить возможность доступа пожарного автомобиля. 
      4.Установки для автоматического пожаротушения. Определенные категории зданий также должны быть оснащены специальным оборудованием для обеспечения автоматического пожаротушения. 
       Как правило, разработка и согласование специальных технических условий должна осуществляться отдельно для каждого здания в индивидуальном порядке. АО «ЦНС» предлагает помощь квалифицированных специалистов, которые разработают для каждого здания в отдельности соответствующие технические условия, которые в итоге будут успешно утверждены и строение, без проблем, будет введено в эксплуатацию. 
      Стоит отметить, что в штате компании находятся компетентные специалисты, имеющие ученую степень в области стандартизации, а также в сфере строительства, что позволяет предельно точно разработать все необходимые расчеты для зданий определенного типа. В большей степени, это позволит уверенными шагами возводить здание, зная точно, что будут соблюдены все правовые формальности и нюансы.


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