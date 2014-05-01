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      • Современное такси

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:55
      (голосов: 1)
      такси uberСогласно мнению большинства противников общественного транспорта, на сегодняшний день, одним из самых востребованных и актуальных способов транспортировки является uber такси. Согласно отзывам пассажиров данного вида такси, у них появляется абсолютная уверенность в своей безопасности, так как подробную информацию о перемещении можно отследить, а также это довольно быстро и практично. Именно поэтому данный вариант набирает популярность и является приоритетным выбором у большинства пассажиров. 
      В итоге, так получается, что пассажирам комфортно, уютно и выгодно, а что же с водителями такси? А данное такси выгодно и для водителей! 
      Компания «Первое такси» создала самые выгодные условия для таксистов, которым работ будет, непременно, в радость: 
      1.Гибкий график. Водитель сам решает, когда ему выходить на работу. То есть, теперь нет необходимости слезно отпрашиваться у своего начальника для того, к примеру, чтобы отправиться к своему ребенку на утренник либо посетить стоматолога. Водитель работает тогда, когда это ему удобно. 
      2.Минимальные затраты на комиссию. Каждому таксисту известно, на сколько дорога плата за комиссию, которая начисляется автопарку. Компания предлагает всего пять процентов комиссии! Это позволяет водителю более эффективно работать, чтобы получить, как можно, высокую заработную плату. 
      3.Вывод заработанных средств ежедневно. Кроме всего вышеперечисленного, таксист имеет право, без комиссии снимать свои заработанные средства. 
      4.Официальное трудоустройство. Вы твердо уверены, что такси uber подключение - это именно та сфера деятельности, которая вам подходит? Тогда компания готова предложить вам подписать трудовой договор и официально трудоустроить вас, чтобы вы смогли скорее приступить к своим профессиональным обязанностям!


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