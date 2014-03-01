Производство картонных коробок

На сегодняшний день, для переезда, для упаковки различной продукции принято использовать картонные коробки. Нанеся на такую коробку эмблему компании и соответствующий слоган, она может стать инструментом маркетинга, что вполне может обеспечит успех вашего бизнеса. Именно поэтому, даже такая, казалось бы, мелочь, как На сегодняшний день, для переезда, для упаковки различной продукции принято использовать картонные коробки. Нанеся на такую коробку эмблему компании и соответствующий слоган, она может стать инструментом маркетинга, что вполне может обеспечит успех вашего бизнеса. Именно поэтому, даже такая, казалось бы, мелочь, как Картонные коробки должны быть изготовлены качественно и оригинально.

Компания «Гофротара на Цветочной» предлагает приобрести в Санкт-Петербурге по приятным ценам следующие варианты коробочной продукции:

1. Для переезда. Планируете переезжать? Тогда, вам следует запастись коробками, которые обеспечат сохранность вашей посуды, одежды, техники и т.д. Кроме этого, грамотно распределив все свое имущество по коробкам, вы сможете быстро их разложить на новом месте, а если старым вещам, так и не найдется места в вашем новом жилье, то они могут успешно храниться в укромном месте, прямо в коробках.

2. Упаковки для пищевых продукций. На сайте компании, вы также можете успешно оформить заказ на закупку коробок для пиццы, фастфуда, как оптом, так и в розницу.

3. Коробки для обуви. Также здесь вы можете заказать коробки для обуви с соответствующими печатями, эмблемами и слоганами. При этом, вы можете заказать, как коробку стандартных форм и размеров, так и необычных.

4. Коробки на заказ. А если, вам необходимо что-то необычное и индивидуальное, то, опять же, специалисты компании помогут вам воплотить все ваши интересные задумки в реальность.

Компания внимательно относится к любому заказу, будь то заказ на одну коробку для пиццы либо оптовый заказ коробок для мебели. При этом, сроки изготовления необходимой вам продукции составят не больше одного дня, при возможных задержках, менеджеры компании заранее обсудят с вами такой вариант.

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