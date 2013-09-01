Оригинальные натяжные потолки

Наверняка, каждая хозяйка квартиры или дома осведомлена о наличии в строительно – ремонтных работах такого явления, как натяжные потолки. Раньше это было в диковинку, и монтаж таких потолков влетал в добрую копейку. На...
Установка натяжных потолков. Всем интересно как же происходит установка натяжных потолков. Начнем с того, из чего делают натяжные потолки. Это тонкая пленка из ПВХ, которая крепится на алюминивый каркас к потолку. Натяжные...
В наше время очень популярны стали натяжные потолки. Изготавливаются потолки из поливинилхлорида. Из такого материала делают эластичную пленку. Эта пленка при натягивании образует гладкую и ровную поверхность. Цветовой...
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На вопрос о том, как правильно подобрать натяжной потолок, ответили специалисты компании http://comf-line.ru/ профессионально занимающиеся установкой данного вида изделий. В первую очередь, специалисты порекомендовали...
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Каждый человек желает, что бы его дом, квартира и офис выглядели красиво, оригинально, модно и современно. На сегодняшний день отличным решением этого непростого вопроса является глянцевый потолок. Конечно же, натяжные...
В настоящее время на рынке появились новые, немецкие натяжные потолки монтируемые на протяжении не более трех дней и изготовленные их качественного полотна произведенного в Германии. Монтаж потолков осуществляется в соответствии...
Кого бы вы ни спросили, все согласятся с тем фактом, что ремонт- это очень и очень хлопотное дело, которое требует не только финансовых вложений, но и определённых моральных и физических затрат. Это нужно продумать дизайн вашей...
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Последние тенденции в сфере интерьерного дизайна все чаще и чаще призывают жителей нашей прекрасной родины устанавливать специализированные потолочные конструкции, которые способны не только изменить внутреннее пространство...
На вкус и цвет, как говорят, товарищей нет. Тем не менее, многие жители нашей планеты сходятся во мнении, что одним из самых примитивных и относительно не дорогих средств преображения внутреннего пространства помещения по...
Кухня – сердце Вашего дома. Это аксиома, неопровержимое утверждение, стопроцентный факт. Поэтому, раз уж Вы затеяли ремонт на кухне, продумайте все до мелочей. Какой будет плитка на полу, какая нужна мебель, какие шторы...
Наверное, не раз человек сталкивался с тем, что у многих его близких, друзей, знакомых и родственников в доме имеются натяжные потолки. Причем дизайн этих потолочных конструкций настолько разнообразен, что найти одинаковые...
Желаете создать уникальный дизайн в своей комнате? Попробуйте использовать фотообои, ведь они прекрасно насыщают помещение «живостью» и яркими сочными красками! С их помощью можно зонировать помещение, а также подчеркнуть...
Не секрет, что сегодня чуть ли не половина нашего мира старается сделать все возможное и невозможное для того, чтобы интерьер его жилого помещения выглядел стильно, модно и современно. И если у части таких людей имеются...
Компания «Канкордия» представляет широчайший перечень работ по ремонту офисов и квартир в эти работы входят : ремонт квартир, отделка стен, отделка потолков, натяжные потолки, отделка потолков,...
За модой тяжело угнаться. Вроде только недавно было модно и актуально одно, не успеешь оглянуться и уже другое. Подвесные потолки тоже внезапно влетели в наши квартиры. Модно! Престижно! Современно! Но есть еще и другие...
Преобразить внутреннее пространство жилого или офисного помещения, изменить интерьер, подчеркнуть более сильные стороны дизайнерского ремонта, и скрыть имеющиеся недостатки, выделиться из толпы соотечественников. Зачастую именно...