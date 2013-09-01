Оригинальные натяжные потолки

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      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:25
      (голосов: 1)
      цветные натяжные потолкиС целью зонирования помещения, а также возможности подчеркнуть уникальность выбранного дизайна, на сегодняшний день, активно используются цветные натяжные потолки. Выбор цвета для подходящего натяжного потолка, на самом деле, не имеет никаких ограничений, все зависит от ваших пожеланий, а также от возможностей компании, в которой вы приобретаете необходимый вам вариант. 
      Компания «Нева потолок» предлагает широкий ассортимент натяжных потолков с дальнейшей установкой по самым приятным ценам. Именно здесь, вы можете заказать следующие вариант натяжных потолков: 
      1.Глянцевый. Данный вариант отличается высокими техническо-эксплуатационными показателями. Как правило, специалисты отмечают, что именно данные потолки являются наиболее долговечными и устойчивыми к неблагоприятным условиям, к примеру, если вас затопят. Вместе с этим, на таких потолках не оседает пыль и грязь. 
      2.Матовый. Данный вариант также является устойчивым к влаге, к затоплениям. Кроме этого, согласно проводимым испытаниям, один квадратный метр данного потолка способен выдержать максимальный объем воды, что позволяет утверждать об абсолютной прочности и долговечности. 
      3.Сатиновые потолки. Данный вариант визуально напоминает полотно ткани, но при этом, он эффектно отсвечивает свет, что позволяет визуально расширить пространство, а также создать неповторимый дизайн. 
      4.С фотопечатью. Данный вариант помогает создать уют, а также создать действительно уникальный дизайн в вашем помещении. Используемые материалы для создания печати не являются токсичными и абсолютно безопасны для здоровья человека, что позволяет их использовать, как на кухне, так и в детской комнате. 
      Кроме выбора потолка, важен также и момент его установки, опытные специалисты компании быстро и эффективно установят выбранный вами потолок, чтобы вы, как можно скорее смогли оценить все его преимущества!


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