Оригинальные натяжные потолки

С целью зонирования помещения, а также возможности подчеркнуть уникальность выбранного дизайна, на сегодняшний день, активно используются С целью зонирования помещения, а также возможности подчеркнуть уникальность выбранного дизайна, на сегодняшний день, активно используются цветные натяжные потолки . Выбор цвета для подходящего натяжного потолка, на самом деле, не имеет никаких ограничений, все зависит от ваших пожеланий, а также от возможностей компании, в которой вы приобретаете необходимый вам вариант.

Компания «Нева потолок» предлагает широкий ассортимент натяжных потолков с дальнейшей установкой по самым приятным ценам. Именно здесь, вы можете заказать следующие вариант натяжных потолков:

1. Глянцевый. Данный вариант отличается высокими техническо-эксплуатационными показателями. Как правило, специалисты отмечают, что именно данные потолки являются наиболее долговечными и устойчивыми к неблагоприятным условиям, к примеру, если вас затопят. Вместе с этим, на таких потолках не оседает пыль и грязь.

2. Матовый. Данный вариант также является устойчивым к влаге, к затоплениям. Кроме этого, согласно проводимым испытаниям, один квадратный метр данного потолка способен выдержать максимальный объем воды, что позволяет утверждать об абсолютной прочности и долговечности.

3. Сатиновые потолки. Данный вариант визуально напоминает полотно ткани, но при этом, он эффектно отсвечивает свет, что позволяет визуально расширить пространство, а также создать неповторимый дизайн.

4. С фотопечатью. Данный вариант помогает создать уют, а также создать действительно уникальный дизайн в вашем помещении. Используемые материалы для создания печати не являются токсичными и абсолютно безопасны для здоровья человека, что позволяет их использовать, как на кухне, так и в детской комнате.

Кроме выбора потолка, важен также и момент его установки, опытные специалисты компании быстро и эффективно установят выбранный вами потолок, чтобы вы, как можно скорее смогли оценить все его преимущества!

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