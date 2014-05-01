polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » Кроссфит или тренажерный зал: что выбрать?

      • Кроссфит или тренажерный зал: что выбрать?

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:55
      (голосов: 1)

      Кроссфит или тренажерный залНа протяжении многих лет, обычный тренажерный зал был единственным местом для укрепления тела и духа. Сегодня выбор доступных спортивных направлений стал значительно шире. Стоит ли хранить верность «качалке» или имеет смысл обратить внимание на новые форматы тренировок – например, кроссфит?

      И силовой тренинг на стационарных тренажерах, и упражнения в кроссфит-зоне могут обеспечить нужную нагрузку и результат, если не пренебрегать регулярными занятиями. При этом, оба формата характеризуются своими преимуществами, имеют индивидуальные отличия. Чтобы разобраться, какой из вариантов лучше, нужно узнать больше о каждом.

      Тренажерный зал: за и против

      Упражнения с тренажерами и свободным весом делает возможным решение основных задач атлетов:

      • набор мышечной массы;
      • сжигание жировой прослойки;
      • проработка отдельных мышечных групп и так далее.

      Как правило, упражнения на тренажерах являются изолированными. То есть, их воздействие направлено на развитие определенной мышцы или мышечной группы. Правильно составив программу занятий можно поэтапно прорабатывать отдельные части тела, добиваясь гармоничной в целом картины.

      Посещать тренажерный зал в Минске можно в любое удобное время, независимо от расписания секций и групповых занятий. Вы сами контролируете процесс и продолжительность выполнения упражнений, выбираете подходящую программу и темп работы. Для тех, кто не нуждается в компании и хочет провести время с пользой, спортивный тренажерный зал часто становится лучшим вариантом.

      К списку недостатков можно отнести следующие:

      • однообразная работа;
      • отсутствие элемента соревнования;
      • необходимость полного самоконтроля.

      Реальных результатов добиваются самые дисциплинированные спортсмены, которым хватает внутренней мотивации для полной самоотдачи.

      Что насчет кроссфит тренировок?

      Кроссфит, или функциональные тренировки http://poison.by/funkcionalnye-trenirovki/ в формате групповых занятий проходят под руководством опытного тренера. В первую очередь занятия направлены не на увеличение или уменьшение количества килограммов веса, а в увеличении отдельных характеристик – силы, выносливости и так далее. Целью кроссфита являются функциональные, а не большие мышцы.

      Это спортивное направление универсально – в зал кроссфита приходят абсолютно разные по возрасту, полу и физической подготовке люди. Каждый из них добивается собственной цели – снижения веса, укрепления организма, прорисовки рельефа мышц. Отдельным преимуществом для новичком становится разнообразие упражнений. Отдельные действия выполняются в короткие промежутки времени и чередуются по кругу. Таким образом, тренировка просто не может наскучить.



      Вам также будет интересно

      TRX: новый фитнес-тренд, который изменит ваш взгляд на тренировки
      Разное

      TRX: новый фитнес-тренд, который изменит ваш взгляд на тренировки

      Когда традиционный фитнес кажется слишком скучным и однообразным, тренинг с петлями TRX становится лучшим решением. Нестандартные упражнения, максимальная эффективность – неудивительно, что привычный тренинг от морских пехотинцев...

      Спортивные тренажеры
      Разное

      Спортивные тренажеры

      Пришла пора весны и лета. Мы снимаем с себя лишнюю зимнюю одежду, и что мы видим - лишние килограммы. Что  – же делать. Можно записаться на фитнес, или пойти в тренажерный зал. Но это нужно ходить, подстраивать свои...

      Идеальный тренажёр для домоседов желающих стройное тело
      Разное

      Идеальный тренажёр для домоседов желающих стройное тело

      ''Движение - жизнь''. Наверняка каждый читающий это слышал подобное выражение. И в нём заключаются очень полезные слова. На самом деле, чем больше двигается человек, тем лучше он себя чувствует. Да, конечно же человек не...

      Как абсолютно изменить свою жизнь?
      Разное

      Как абсолютно изменить свою жизнь?

      Абсолютно каждый человек который заботится о своем здоровье и внешнем виде, хочет выглядеть привлекательно. Он будет делать все что потребуется для достижения этой цели. Многие очень долго трудятся, до того, чтобы достичь того...

      Домашний силовой тренажер
      Разное

      Домашний силовой тренажер

      Вы любите заниматься спортом, считая его неотъемлемой частью своей жизни. Но у вас не хватает времени на походы в спортивный зал. Этот факт вас опечаливает и не дает спокойно жить, мыслить, трудиться и отдыхать? Не знаете, что...

      Качественная компрессионная спортивная одежда
      Разное

      Качественная компрессионная спортивная одежда

      Большинство спортсменов предпочитают тренироваться в компрессионной одежде. Зачем это нужно? Компрессионная одежда – это спортивный наряд из эластичных тканей, которые равномерно сдавливают определенные участки тела. Сильное...

      Спортивное питание или как употреблять BCAA
      Разное

      Спортивное питание или как употреблять BCAA

      Для того чтобы обеспечить организм незаменимой аминокислотой, крайне необходимой для постройки мышечной массы, следует купить bcaa обладающие целым рядом преимуществ для спортсменов.Помимо постройки мышцы, данный препарат...

      Организуем тренажерный зал у себя дома
      Разное

      Организуем тренажерный зал у себя дома

      Сегодня современная модная индустрия очень и очень активно пропагандирует не только  активный образ жизни, но и своеобразный культ тела. То и дело она призывает не лениться и начать заботится о своем теле и о своем здоровье,...

      Медицинские пульсометры для занятий спортом
      word4

      Медицинские пульсометры для занятий спортом

      Такой современный прибор как пульсометр, в большом ассортименте представленный на страницах интернет магазина Med-Magazin является приборным элементом предназначающимся для соответствующих измерений сердечных ритмов. В...

      Эллиптический тренажёр
      Разное

      Эллиптический тренажёр

      Два самых распространённых тренажёра для сжигания калорий - это, беговая дорожка и эллиптический тренажёр. И тот и другой отлично справляются со своей задачей! Каждый имеет свои особенности и по своему уникален. Но, что выбрать...

      Тело как у атланта
      Разное

      Тело как у атланта

      Масса тела. Для кого-то этот критерий, который упорно высится вверх, становится тем самым фактором, от которого необходимо избавится кратчайшие сроки. Речь, естественно, идет о слабой, но столь прекрасной половине человеческого...

      Тренажерное оборудование для оснащения фитнес-залов
      Разное

      Тренажерное оборудование для оснащения фитнес-залов

      На сегодняшний день, высокоэффективное оборудование для фитнес центров представляет собой большой выбор разнообразных тренажерных устройств и дополнительных аксессуаров. Профессиональные силовые тренажеры при изготовлении...

      Занятия по плаванию для детей в Минске: профессиональные тренировки
      Разное

      Занятия по плаванию для детей в Минске: профессиональные тренировки

      Обучение ребенка плаванию с использованием различных техник интересно многим родителям. Этот вид спорта оказывает положительное воздействие на физическое и эмоциональное состояние детей разного возраста. Поэтому на нем...

      Упражнения для ягодиц и бедер
      Разное

      Упражнения для ягодиц и бедер

      Конечно же, не удивителен тот факт, что большинство представительниц слабого пола уделяет огромное внимание своей внешности и фигуре. Ясное дело, и то, и другое для них очень важны и значимы! Но не часами же сидеть перед...

      Оптимальная смесь для быстрого набора массы тела
      Разное

      Оптимальная смесь для быстрого набора массы тела

      Многие люди, которые очень активно занимаются спортом, мечтают о красивом и подтянутом теле. Они выкладываются во время тренировки на все сто процентов, пытаясь тем самым провести время с умом и пользой. Им порой даже может...

      Убрать живот после родов можно потратив всего 5 минут за день
      Разное

      Убрать живот после родов можно потратив всего 5 минут за день

      Ответ на интересующий многих женщин вопрос как убрать живот после родов ответили наши специалисты, опубликовав на сайте соответствующее видео. Если вкратце, то убрать увеличившийся во время беременности животик и бока, можно...

      Почувствуй энергию молодости
      Разное

      Почувствуй энергию молодости

      С каждым днем в нашей жизни появляется какое-то новшество. Не так давно стало на слуху, так сказать «новое веяние» в спортивных занятиях, под названием пилатес, которое и было названо в честь разработчика Джозефа...

      Первый тренажер
      Новости спорта

      Первый тренажер

      Фитбол — уникальный тренажер. Он тренирует мышцы спины, вестибулярный аппарат, нормализует гипертонус. Кроме того, фитбол – отличный массажер для животика, с помощью которого у грудничка улучшается пищеварение,...

      Вы бредите о рельефной накаченной фигуре
      Разное

      Вы бредите о рельефной накаченной фигуре

      Вы бредите о рельефной накаченной фигуре? Красивая спортивная фигура – цель вашей жизни, к которой вы стремитесь, выполняя многочисленные упражнения? Но все продвигается очень медленно? Чего-то не хватает? Вам...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь