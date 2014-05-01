Кроссфит или тренажерный зал: что выбрать?

На протяжении многих лет, обычный тренажерный зал был единственным местом для укрепления тела и духа. Сегодня выбор доступных спортивных направлений стал значительно шире. Стоит ли хранить верность «качалке» или имеет смысл обратить внимание на новые форматы тренировок – например, кроссфит?
И силовой тренинг на стационарных тренажерах, и упражнения в кроссфит-зоне могут обеспечить нужную нагрузку и результат, если не пренебрегать регулярными занятиями. При этом, оба формата характеризуются своими преимуществами, имеют индивидуальные отличия. Чтобы разобраться, какой из вариантов лучше, нужно узнать больше о каждом.
Упражнения с тренажерами и свободным весом делает возможным решение основных задач атлетов:
Как правило, упражнения на тренажерах являются изолированными. То есть, их воздействие направлено на развитие определенной мышцы или мышечной группы. Правильно составив программу занятий можно поэтапно прорабатывать отдельные части тела, добиваясь гармоничной в целом картины.
Посещать тренажерный зал в Минске можно в любое удобное время, независимо от расписания секций и групповых занятий. Вы сами контролируете процесс и продолжительность выполнения упражнений, выбираете подходящую программу и темп работы. Для тех, кто не нуждается в компании и хочет провести время с пользой, спортивный тренажерный зал часто становится лучшим вариантом.
К списку недостатков можно отнести следующие:
Реальных результатов добиваются самые дисциплинированные спортсмены, которым хватает внутренней мотивации для полной самоотдачи.
Кроссфит, или функциональные тренировки http://poison.by/funkcionalnye-trenirovki/ в формате групповых занятий проходят под руководством опытного тренера. В первую очередь занятия направлены не на увеличение или уменьшение количества килограммов веса, а в увеличении отдельных характеристик – силы, выносливости и так далее. Целью кроссфита являются функциональные, а не большие мышцы.
Это спортивное направление универсально – в зал кроссфита приходят абсолютно разные по возрасту, полу и физической подготовке люди. Каждый из них добивается собственной цели – снижения веса, укрепления организма, прорисовки рельефа мышц. Отдельным преимуществом для новичком становится разнообразие упражнений. Отдельные действия выполняются в короткие промежутки времени и чередуются по кругу. Таким образом, тренировка просто не может наскучить.
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