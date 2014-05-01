polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » Фурнитура оптом

      • Фурнитура оптом

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 14:01
      (голосов: 1)
      Фурнитура оптом
      Для создания интересных и практичных моделей одежды, не обойтись без качественной фурнитуры. Как правило, различные виды фурнитуры используются в большом количестве, так как ни один элемент одежды не обходится без тех или иных элементов фурнитуры. На сегодняшний день, фурнитура может также использоваться как с практичной стороны, так и с декоративной. В связи с этим, большинство предприятий по пошиву одежду регулярно находятся в поисках подходящих поставщиков качественной фурнитуры. 
      Компания «МК-Фурнитура» - ведущее предприятие, которое специализируется по производству и продажам молний, пуговиц, лент и других элементов фурнитуры. 
      ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ «МК-ФУРНИТУРА» 
      Компания уже на протяжении многих лет остается приоритетным выбором для московских предприятий, благодаря следующим преимущественным особенностям: 
      1.Индивидуальный подход к каждому клиенту. Несмотря на огромное количество заказов, специалисты компании стараются предложить выгодные условия каждому клиенту. Менеджеры компании также готовы проконсультировать вас по вопросам выбора необходимой фурнитуры к определенным видам тканей. 
      2.Широкий ассортимент качественной продукции. Вам необходима пуговица канада или же вам нужна металлофурнитура? В любом случае, на сайте данной компании, вы сможете найти все необходимое для того чтобы создать интересные текстильные изделия. 
      3.Надежность и профессионализм. Компания ценится за надежность и профессиональный подход к продаже различным элементам фурнитуры. 
      4.Изготовление фурнитуры на заказ. В том случае, если, вам необходима фурнитура определенной формы либо цвета, специалисты компании готовы предложить вам изготовление фурнитуры на заказ. 
      Профессиональный подход к каждому заказу, а также многолетний опыт работы, обеспечивают вам гарантию приобретения исключительно качественной продукции!


      Вам также будет интересно

      Мебельная фурнитура
      Разное

      Мебельная фурнитура

      Скорее всего, принято считать первой мебельной фурнитурой –гвозди. Те самые гвозди, которые сколачивали первый табурет. Но ничто в этом мире не стоит на месте. Все меняется, усовершенствуется. И гвозди стали иметь...

      Качественная фурнитура для кухни
      Разное

      Качественная фурнитура для кухни

      Что может разнообразить серый и неприглядный вид кухни? Конечно же, новые идеи и современная фурнитура.  Онлайн магазин «Вияр» предлагает широкий спектр комплектующих мебельных товаров и кухонных принадлежностей.  ...

      Фурнитура для шкафов
      Разное

      Фурнитура для шкафов

      Фурнитра для шкафов. При изготовлениии либо покупке мебели, нужно уделять внимание не только качеству матерьяла, но и качеству фурнитуры. Мы же хотим чтобы в шкафу было не навалена одежда, а оккуратно сложена или развешана,...

      Стеклянные конструкции в интерьере - стильно и изящно
      Разное

      Стеклянные конструкции в интерьере - стильно и изящно

      Наличие стеклянных конструкций в интерьерах уже давно не новшество и никакое ноу-хау. Это раньше считалось, что стекло – хрупкий и ненадежный материал, которому нет места в квартире, тем более, где есть маленькие детки,...

      Регулировка пластиковых окон
      Разное

      Регулировка пластиковых окон

      Компания «Юника Окна» уже более декады лет предлагает своим клиентам профильные пластиковые системы KBE (Германия), используемые для оконных конструкций и Provedal (Испания), используемые для остекления лоджий и...

      Гостиная итальянского производства класса люкс
      Разное

      Гостиная итальянского производства класса люкс

      Роскошные классические, современные, индивидуальные гостиные Италия можно найти в одном из лучших салонов итальянской мебели ИталияКлуб. Созданная итальянскими мастерами гостиная наполнена любовью и опытом мастеров. Цветовая...

      Стеклянные двери в современном исполнении
      Разное

      Стеклянные двери в современном исполнении

      Современные стеклянные двери еще недавно относившиеся к разряду редких и элитных конструкций, уверенно перекочевали в большинство интерьеров и показали все свои достоинства и преимущества эксплуатации. Помимо замечательного...

      Компания Ултратекс более 15 лет занимается изготовлением ярлыков для одежды
      Разное

      Компания Ултратекс более 15 лет занимается изготовлением ярлыков для одежды

      На протяжении последних пятнадцати лет группа компаний Ультратекс производит этикетки на одежде и может гордиться приобретенным опытом и лидерством на современном рынке ярлыковых изделий. В своей производственной деятельности...

      Производство резинотехнических изделий
      Разное

      Производство резинотехнических изделий

      Различные резинотехнические изделия – необходимая вещь практически во всех сферах деятельности: машиностроение, строительство, сельское хозяйство, а также для бытовых нужд человека. Если качество топлива или металла можно...

      Оригинальные уличные вазоны
      Разное

      Оригинальные уличные вазоны

      Обустройство улиц предусматривает не только уборку территорий и посадку новых растений, но и дальнейший уход за данными растениями. Красивые улицы, дворы – это работа как садовников, так и дизайнеров, ведь для того чтобы...

      Качественные входные двери
      Разное

      Качественные входные двери

      Наверняка ни один домочадец задавался вопросом, как сохранить и защитить свое жилье от злоумышленников. Первое, на что стоит обратить внимание – это двери. Большинство правонарушителей пытаются проникнуть в помещение именно через...

      Преимущества кухни на заказ
      Разное

      Преимущества кухни на заказ

      Любая хранительница домашнего очага, пытается создать комфортную и уютную обстановку в доме. На сегодняшний день существует богатый выбор строительных и отделочных материалов, мебели, декоративных приспособлений и аксессуаров,...

      Выбираем жалюзи и приступаем к их установке
      Разное

      Выбираем жалюзи и приступаем к их установке

      Компания Светлофф качественно и в максимально короткие сроки установит жалюзи на окна по индивидуальному заказу. В нашем ассортименте большой выбор горизонтальных и вертикальных жалюзей, различные виды рулонных штор,...

      Большой выбор шкафов от «ВЕКО-Массив»
      Разное

      Большой выбор шкафов от «ВЕКО-Массив»

      Не имея привычки часто менять мебель, мы не особо следим за новинками в этой индустрии, предпочитая покупать то, что есть у всех. И порой так не хватает индивидуальности в окружении. Поэтому фабрика шкафов – это как раз то самое...

      Стильная и удобная мебель на заказ
      Разное

      Стильная и удобная мебель на заказ

      Стильная и удобная мебель на заказ. Современная и удобная мебель станет  главным украшением любого интерьера. Фирма «Мебель Поволжья», сайт mebel-pov.ru, выполняет любые вариации корпусной и модульной мебели. Клиент...

      Обслуживание Mythic Mount Guldan
      Разное

      Обслуживание Mythic Mount Guldan

      Онлайн игры плотно вплетаются в нашу жизнь. Игорный мир, - это своеобразный отдельный островок, в котором можно отвлечься от забот внешнего мира, от жизненных проблем. Для того чтобы максимально обеспечить себе комфортную...

      Надёжная защита от всех способов взлома
      Разное

      Надёжная защита от всех способов взлома

      Входная дверь в дом или квартиру, должна быть безупречной защитой жилища. Она должна быть такой, что бы сломать или взломать ее было труднее чем стены. Это обусловлено тем, что грабители или злоумышленники в первую очередь...

      Кухонный гарнитур
      Разное

      Кухонный гарнитур

      Что может быть приятнее, чем новый кухонный гарнитур на вашей, только что отремонтированной кухне? Ультрасовременный, функциональный, яркий и не дорогой набор мебели для кухни способен украсить любое пространство! А великолепное...

      Защита от посторонних глаз с помощью тонировки авто
      Разное

      Защита от посторонних глаз с помощью тонировки авто

      Тонировка автомобиля – это одна из самых востребованных процедур тюнинговых работ. Каждый автомобилист знает, что из отсутствия тонировки автомобиля, прямые солнечные лучи, которые проникают в салон автомобиля, могут негативным...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь