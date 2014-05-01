Фурнитура оптом

Скорее всего, принято считать первой мебельной фурнитурой –гвозди. Те самые гвозди, которые сколачивали первый табурет. Но ничто в этом мире не стоит на месте. Все меняется, усовершенствуется. И гвозди стали иметь...
Что может разнообразить серый и неприглядный вид кухни? Конечно же, новые идеи и современная фурнитура. Онлайн магазин «Вияр» предлагает широкий спектр комплектующих мебельных товаров и кухонных принадлежностей. ...
Фурнитра для шкафов. При изготовлениии либо покупке мебели, нужно уделять внимание не только качеству матерьяла, но и качеству фурнитуры. Мы же хотим чтобы в шкафу было не навалена одежда, а оккуратно сложена или развешана,...
Наличие стеклянных конструкций в интерьерах уже давно не новшество и никакое ноу-хау. Это раньше считалось, что стекло – хрупкий и ненадежный материал, которому нет места в квартире, тем более, где есть маленькие детки,...
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Обустройство улиц предусматривает не только уборку территорий и посадку новых растений, но и дальнейший уход за данными растениями. Красивые улицы, дворы – это работа как садовников, так и дизайнеров, ведь для того чтобы...
Наверняка ни один домочадец задавался вопросом, как сохранить и защитить свое жилье от злоумышленников. Первое, на что стоит обратить внимание – это двери. Большинство правонарушителей пытаются проникнуть в помещение именно через...
Любая хранительница домашнего очага, пытается создать комфортную и уютную обстановку в доме. На сегодняшний день существует богатый выбор строительных и отделочных материалов, мебели, декоративных приспособлений и аксессуаров,...
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Не имея привычки часто менять мебель, мы не особо следим за новинками в этой индустрии, предпочитая покупать то, что есть у всех. И порой так не хватает индивидуальности в окружении. Поэтому фабрика шкафов – это как раз то самое...
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Входная дверь в дом или квартиру, должна быть безупречной защитой жилища. Она должна быть такой, что бы сломать или взломать ее было труднее чем стены. Это обусловлено тем, что грабители или злоумышленники в первую очередь...
Что может быть приятнее, чем новый кухонный гарнитур на вашей, только что отремонтированной кухне? Ультрасовременный, функциональный, яркий и не дорогой набор мебели для кухни способен украсить любое пространство! А великолепное...
Тонировка автомобиля – это одна из самых востребованных процедур тюнинговых работ. Каждый автомобилист знает, что из отсутствия тонировки автомобиля, прямые солнечные лучи, которые проникают в салон автомобиля, могут негативным...