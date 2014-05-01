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      • Перевод документов

      Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:26
      (голосов: 1)
      Перевод документовК оформлению документов к выезду заграницу выдвигаются определенные правила, среди которых основным требованием является адаптированный перевод. Как правило, в большинстве случаев, перевод документов должен осуществляться предельно быстро и точно, чтобы не возникло никаких трудностей с выездом. Именно поэтому, важно выбрать подходящую компанию с квалифицированными специалистами, которые смогут быстро и качественно осуществить перевод. 
      Компания «IntCom» готова помочь в решении вопросов с переводом документом быстро и эффективно. Вместе с этим, здесь можно отметить также ряд следующих преимуществ: 
      1.Возможно переводить с 50-ти языков. В компании можно заказать перевод с пятидесяти языков! 
      2.Сотрудничество с консульствами. Компания сотрудничает с консульствами, что позволяет учитывать точные требования к переводам. 
      3.Самые короткие сроки исполнения. В присутствии клиента, в течение 15-20 минут осуществляется перевод необходимых документов. Стоит также отметить, что здесь также возможен синхронный перевод цена которого является вполне приемлемой. 
      4.Удобный график работы. Специалисты компании готовы помочь с переводом в любое удобное время, при наличии предварительной записи, возможна также работа в выходные и праздничные дни. 
      5.Апостилирование документов в самые короткие сроки. Специалисты компании подготовят документы в течение двух-трех дней. 
      6.Бесплатные консультации. К специалистам компании можно также обратиться по вопросам, касаемых переводов, нотариального оформления документов. 
      7.Индивидуальный подход к каждому заказу. Специалисты компании внимательно относятся к каждому переводу, учитывая все возможные нюансы в переводе на редкие иностранные языки. 
      Правильный перевод документов избавит вас от массы проблем, связанных с подготовкой документов для выезда за границу.


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