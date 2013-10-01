Выбор мебели для кухни

Кухня - сердце дома и лицо своих хозяев. Приобретая кухни под заказ каждый хозяин может реализовать свое видение удобства и красоты помещения и показать свой дом именно таким, каким хочется чтобы его видели приходящие гости. ...
Очень многие из нас живут в маленьких квартирах. И ,соответственно, в маленьких квартирах чаще всего маленькие кухни. А ведь кухня- это место, где мы не только готовим и принимаем пищу. Кухня- это то место, где уютными...
Пространство кухни - пожалуй, единственное место во всем жилом помещении, которое не только собирает всех домочадцев за одним столом, но и способствует решению многих проблем. И секрет этого довольно прост. Дело в том, что долгие...
Любая хранительница домашнего очага, пытается создать комфортную и уютную обстановку в доме. На сегодняшний день существует богатый выбор строительных и отделочных материалов, мебели, декоративных приспособлений и аксессуаров,...
В современном мире популярность кухней на заказ неуклонно возрастает. Скорее всего основной причиной тому служат их высокие показатели эргономичности и наличие максимально большого количества свободного пространства, только...
Любая женщина подтвердит, что «погода в доме», домашняя обстановка и атмосфера очень важны в любом доме. Интерьер помещения играет огромную роль, и с этим никто не поспорит. Кухня – именно то место, где все члены семьи...
Основным предназначением которое берут на себя современные кухни под заказ является полное удовлетворение хозяйственных нужд, соответствие всем требованиям гигиены и безопасности, а также интерьерная красота. Кухня является одним...
При процессе осуществления меблирование кухни, многие сталкиваются с проблемой нестандартной планировки. В таком случае, установить в имеющемся пространстве готовую кухонную мебель не представляется возможным, поэтому,...
А знаете ли вы, что самым часто посещаемым местом в любом доме является кухня. Здесь происходит не только процесс создания кулинарных шедевров, но и процесс общения одного поколения с другим....
Вы когда – нибудь примерно отмечали для себя сколько времени вы проводите в том или ином месте в квартире? Оказывается, в какой – то стране был проведен социологический опрос, согласно которому, большую часть времени как...
Дизайнерское оформление современного кухонного пространства предполагает не только наличие актуальной и ультрасовременной мебели, а также целого ряда функциональных и мощных приборов, но и подразумевает установку...
Эталоном кухонной мебели с давних пор считаются кухни Италии слава о которых давно разлетелась по всему миру. Итальянские кухонные гарнитуры имеют безупречную репутацию и несколько отличительных качеств, в числе которых...
Старая кухня не вызывает у вас никаких чувств, кроме жалости? Надоело находиться там, где вместо прежнего комфорта и роскоши остался старый кухонный гарнитур? Или просто стыдно приглашать гостей и родственников в гости по...
Вы решили поменять интерьер в квартире и приобрести новый диван. Остаётся только один вопрос, как при всём многообразии мебели, которая представлена в наших магазинах, выбрать именно тот диван, который идеально впишется в ваш...
Часто задумываетесь о замене старого кухонного гарнитура? Мечтаете о новенькой кухне с современным и интересным дизайном, но не хватает денежных средств на покупку в салоне мебели? Хватит мечтать. Пора воплощать свои идеи в...
Любая женщина однозначно согласится с мнением, что кухня занимает весьма важное место в ее жизни. Там проводится пусть небольшая, но значительная часть суток. Там изобретаются новые рецепты и воплощаются в жизнь новые затеи. И,...
Любая хозяйка заботится об интерьере в своей квартире. Это касается всех помещений, кухня не является исключением. Кухня – та территория, где любая хозяйка проводит вполне приличное количество времени, и посему обустройство кухни...
Место, где вся семья собирается вместе, известно большинству. Разумеется, это кухня, где члены семьи встречаются за одним столом либо за завтраком, либо за ужином. Чтобы поглощение пищи происходило аппетитно, не надо иметь шеф –...
Быть может кому-то сейчас следующий вопрос покажется странным и немного несуразным, тем не менее задать его стоит. Вот вы лично можете припомнить, сколько времени вы проводите на кухне? Нет? А сколько ваша семья? Тоже нет?...