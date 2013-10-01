Выбор мебели для кухни

Кухня – это то место, где семья проводит большую часть своего времени, а поэтому при обустройстве данного помещения следует тщательно продумать все нюансы, чтобы на кухне было удобно каждому члену семьи. Однако, вместе с этим самой большой проблемой в решении данной задачи является недостаточное количество квадратных метров.

Итак, с чего начать обустройство кухни? В первую очередь стоит измерить помещение, определить месторасположение будущих элементов мебели.

ВЫБИРАЕМ ЦВЕТ КУХНИ

На сегодняшний день существует довольно таки разнообразные сочетания цветов, что зависит, в большей степени от ваших предпочтений. Однако, одним из наиболее популярных вариантов является кухня в темном, шоколадном цвете. Этот вариант привлекает довольно многих, однако такую кухню не стоит выбирать для маленьких помещений. В случае небольшой кухни лучше выбирать либо светлый шоколад + белый цвет, либо яркие и сочные цвета. В условиях большого пространства – вполне возможен вариант темной кухни.

ВЫБИРАЕМ УГЛОВОЙ ДИВАН

Если с самой кухней определиться не так уж и сложно, в связи с широчайшим ассортиментом самых различных вариантов, то с угловым диваном будет немного сложнее. Дело в том, что в условиях маленькой кухни, специалисты не рекомендуют диваны, из-за отсутствия необходимого пространства. Но ведь, так хочется, после длительного трудового дня, присесть именно на диван, а не на стул. В этом случае, возможно, вам стоит купить угловой диван на сайте «Stolprom», на котором вы можете заказать угловой дива необходимых вам размеров и подходящего для вашей кухни цвета и стилевого оформления.

В обустройстве кухни важность комфорта должна стоять на первом месте, именно поэтому не стоит забывать о таких важных моментах, как выбор подходящего цвета, выбор удобного дивана, подбор удобной многофункциональной кухни.





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