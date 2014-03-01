Комфортный отдых в Турции

Турция вот уже несколько десятков лет привлекает туристов. И дело не только в тёплом климате и ласковом море. Турция славится своими базарами, великолепным обслуживанием и замечательными отелями. Спросите у любого человека,...
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Приближается лето. Время отдыха и отпусков. Поэтому у каждого из нас возникает вопрос, где и как отдохнуть, поправить здоровье. Кроме того, всем известно, что отдых – это дело, которое требует определённых материальных затрат....
Самый выдающийся и самый крупный остров в восточной части Эгейского моря – это Родос. Спустя десятки лет, это удивительное место по-прежнему остается любимым направлением среди туристов. Люди с разных уголков мира прилетают...
Каждый год люди ждут отпуска с огромным нетерпением. Ведь это именно то время отдыха и расслабления, драйва и кайфа. Люди мечтают об этом времени целый год, планируя и думая, где бы его провести, но в тоже время как бы не влететь...
Каждый человек нуждается в регулярном отдыхе на море. Свой отпуск хочется провести максимально насыщенно и интересно. Для многих жителей Беларуси, лучшим выбором является Турецкие курортные города. Они известны своим в меру...
Все более популярным, на сегодняшний день, становится семейный отдых на свежем воздухе. И если раньше, таким вариантом считались шашлыки на открытом воздухе, то в связи с несовершенством нашей погоды, когда теплых деньков не так...
Визиты в Испанию хороши в любое время года. Все потому, что эта удивительная страна расположена в южной части Европы. Не зря многие туристы любят Испанию просто за хороший климат. В жаркое лето можно провести отпуск на самых...
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Приближается лето, время отпусков. И всё чаще и чаще, глядя в окно на серую и унылую погоду, мы мечтаем о тёплом море и ласковом солнце. Что и говорить, многие из нас, да почти все, любят путешествовать. Вроде и собираем...
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